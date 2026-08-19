भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच के दौरान भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे किए। पंत भारत के ऐसे पहले बैटर बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे किए। पंत ने इस मैच में कुल 3 छक्के लगाए और 100 छक्के पूरे करने के साथ ही उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पंत अब टेस्ट प्रारूप में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए।

पंत ने तोड़ा एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड

ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के 4918 गेंदों का सामना करते हुए पूरे किए और वो क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में सबसे कम गेंदों पर 100 टेस्ट छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। यानी वो टेस्ट में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले बैटर बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम पर दर्ज था जिन्होंने ये कमाल 6578 गेंदों पर किया था, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बेन स्टोक्स हैं जिन्होंने अपने 100 टेस्ट छक्के 9042 गेंदों पर पूरे किए थे। मैकुलम ने ऐसा 9756 गेंदोें पर किया था।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज

4918 गेंद – ऋषभ पंत

6578 गेंद – एडम गिलक्रिस्ट

9042 गेंद – बेन स्टोक्स

9756 गेंद – ब्रेंडन मैकुलम

पंत ने गिलक्रिस्ट को छोड़ा पीछे

ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के 2919 दिन के बाद ही अपने 100 छक्के पूरे किए और वो टेस्ट में डेब्यू के बाद से सबसे कम दिनों में 100 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड भी गिलक्रिस्ट के नाम पर ही दर्ज था जिन्होंने टेस्ट डेब्यू के 2933 के बाद ही अपने 100 छक्के पूरे किए थे। इस लिस्ट में बेन स्टोक्स तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने ऐसा 3122 दिनों में जबकि चौथे नंबर पर मौजूद मैकुलम ने ऐसा 4292 दिनों में किया था।

डेब्यू के बाद सबसे कम दिनों में 100 टेस्ट छक्के लगाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज के दिन

2919 दिन – ऋषभ पंत

2933 दिन – एडम गिलक्रिस्ट

3122 दिन – बेन स्टोक्स

4292 दिन – ब्रेंडन मैकुलम

IND vs SL: मानव सुतार 10 विकेट लेकर बने नंबर 1, तोड़ा हरभजन सिंह का 18 साल पुराना रिकॉर्ड

भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट मैच में मानव सुतार ने 10 विकेट लिए और उन्होंने हरभजन सिंह के 18 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मानव सुतार अब श्रीलंका की धरती टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय बन गए हैं। इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें