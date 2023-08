ऋषभ पंत ने कार दुर्घटना के बाद पहली बार खेली क्रिकेट, मैदान पर उतर जड़ा छक्का; देखें Video

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत दिसंबर 2022 में एक गंभीर कार दुर्घटना घायल हो गए थे। उसके बाद से ही वह एक्शन से बाहर थे।

ऋषभ पंत दिसंबर 2022 में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

आखिरकार क्रिकेट फैंस को जिसका लंबे समय से इंतजार था वह दिन बुधवार 15 अगस्त 2023 को तब आया, जब कार दुर्घटना के बाद ऋषभ पंत ने पहली बार क्रिकेट खेला। ऋषभ पंत के बल्लेबाजी करने वाले वीडियो को दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया है। वीडियो में बाएं हाथ के इस धाकड़ बल्लेबाज को अपना ट्रेडमार्क शॉट लगाते हुए देखा जा सकता है। ऋषभ पंत ने एक शॉट इतना तेज लगाया कि गेंद मैदान के पार चली गई। दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Captials) ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘वीडियो की गुणवत्ता भले ही 144P हो, लेकिन हमारी आंखों में भावनाएं 1080p हैं। ऋषभ पंत ने स्वतंत्रता दिवस मैदान पर बिताया और यह सपने जैसा लगता है।’ दिल्ली कैपिटल्स ने वीडियो का क्रेडिट इसराकअहमद/प्रियांशुमिश्रा को दिया है। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत दिसंबर 2022 में एक गंभीर कार दुर्घटना घायल हो गए थे। उसके बाद से ही वह एक्शन से बाहर थे। ऋषभ पंत ने जेएसडब्ल्यू विजयनगर में एक अभ्यास मैच के दौरान बल्लेबाजी की। क्रिकेटर ऋषभ पंत को बुधवार 4 जनवरी 2023 को देहरादून के मैक्स अस्पताल से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई शिफ्ट किया गया था। ऋषभ पंत 30 दिसंबर को एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें देहरादून में भर्ती कराया गया था। (सोर्स- एएनआई फोटो) ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी के लिए आए तो वहां काफी भीड़ मौजूद थी। उनके क्रीज पर पहुंचने पर जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। ऋषभ पंत ने लॉन्ग-ऑफ की ओर एक ऊंचा शॉट भी लगाया। उनके इस शॉट को मैदान के चारों ओर प्रशंसकों से भारी समर्थन मिला। https://www.instagram.com/reel/Cv__NytvLaa/ ऋषभ पंत बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैब कर रहे हैं। 21 जुलाई को जारी बीसीसीआई के बयान के मुताबिक, भारत के स्टार ने बल्लेबाजी के साथ-साथ कीपिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि, यह पहली बार है जब ऋषभ पंत का क्रिकेट मैदान पर वापसी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है।

Follow us on



instagram

telegram