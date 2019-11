टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम मैनेजमेंट लगातार मौके दे रही है लेकिन उनका प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है। बांग्लादेश के साथ खेली गई टी20 सीरीज में भी पं का बल्ला खामोश था। इसके बावजूद भी उन्हें वेस्टइंडीज के साथ होने वाली सीरीज में मौका दिया गया है। लेकिन, इससे पहले पंत अपनी खोई लय को पाने के लिए सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दम दिखा रहे हैं लेकिन हरियाणा के खिलाफ हुए एक मुकाबले में वो फिर से फ्लॉप दिखे और खराब शॉट खेलकर आउट हो गए।

कोलकाता में हुए डे-नाइट टेस्ट के बीच से ही पंत को टीम मैनेजमेंट ने सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने के लिए भेजा था। जिससे वो अपनी लय हासिल कर सकें। लेकिन दिल्ली के लिए खेलते हुए वो हरियाणा के खिलाफ 32 गेंदों में 28 रन ही बना सके और अजीबोगरीब शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए।

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वो सुमित कुमार की गेंद पर स्टंप छोड़कर शॉट लगाने की कोशिश करते हुए बोल्ड हुए हैं। अपनी इस पारी के दौरान पंत के बल्ले से केवल 1 चौका और एक छक्का देखने को मिला है।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2019-20, HCA vs DDCA: Fall of wickets https://t.co/rhqmbexpFz via @bcci

— Aditya Tiwari (@AdityaT88147304) November 25, 2019