भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत और ऑस्‍ट्रेलियाई टेस्‍ट टीम के टेम्‍प्रेरी कप्‍तान टिम पेन के बीच मैदान पर हुई स्‍लेजिंग एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्‍ट में पेन ने पंत से उनके बच्‍चे संभालने को कहा था। नए साल के मौके पर पंत सच में ऐसा करने पहुंच गए। उन्‍होंने पेन के बच्‍चों को गोद में खिलाया, इसकी तस्‍वीर पेन की पत्‍नी बोनी ने इंस्‍टाग्राम पर पोस्‍ट की है। बोनी ने लिखा, ‘बेस्‍टबेबीसिटर’।

मेलबर्न टेस्‍ट में, विकेटों के पीछे पंत और पेन की स्‍लेजिंग ने खासी सुर्खियां बटोरी थीं। जब पंत बल्‍लेबाजी कर रहे थे तो पेन ने कीपिंग करते हुए कहा था, “एमएस धोनी वनडे टीम में भी वापस आ गए हैं, हम इसे (पंत) हरिकेंस (BBL टीम) में खेलने बुला सकते हैं… हमें एक बल्‍लेबाज चाहिए। सोचो पंत? ऑस्‍ट्रेलिया में अपनी छुट्टी बढ़ा लो। होबार्ट खूबसूरत शहर है। मैं तुम्‍हें बेहतरीन अपार्टमेंट दिलाऊंगा। डिनर पर बुलाऊंगा। क्‍या तुम बच्‍चे संभाल सकते हो? मैं अपनी पत्‍नी को फिल्‍म दिखाने ले जाऊंगा और तुम बच्‍चे संभाल लेना।”

Tim Paine to @RishabPant777 at Boxing Day Test: “You babysit? I’ll take the wife to the movies one night, you’ll look after the kids?”

*Challenge accepted!*

(Mrs Bonnie Paine) pic.twitter.com/QkMg4DCyDT

— ICC (@ICC) January 1, 2019