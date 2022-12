Rishabh Pant Accident: बस के नीचे आ सकती थी ऋषभ पंत की कार, जान बचाने वाले बस ड्राइवर ने बयां की हादसे की दास्तां

How Rishabh Pant rescued: दुर्घटना के बाद ऋषभ पंत के पास सबसे पहले हरियाणा रोडवेज का बस ड्राइवर पहुंचा। उसने उन्हें कार से निकलने में मदद की।

Rishabh Pant Accident News: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हो गई। (फोटो – बीसीसीआई/ ट्विटर)

