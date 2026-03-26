बैडमिंटन की सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक स्पेन की कैरोलिना मारिन ने गुरुवार (26 मार्च) को घुटने की चोट की वजह से संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उनके शानदार करियर पर ब्रेक लग गया, जिसमें एक ओलंपिक गोल्ड मेडल और तीन विश्व चैंपियनशिप खिताब शामिल हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी ने कहा कि बार-बार चोटिल से उन्हें यह मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा।

मारिन ने कोर्ट पर आखिरी बार उतरने के बजाय अपनी लंबे समय की सेहत को प्राथमिकता देने का फैसला किया। उन्होंने वीडियो के कैप्शन दिया, ‘मेरा सफर यहीं खत्म होता है।’ मारिन का भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु के बीच बेहतरीन प्रतिद्वंद्विता थी। दोनों ने पिछले कुछ सालों में कई यादगार मुकाबले हुए। उन्होंने रियो 2016 ओलंपिक के फाइनल में और फिर 2018 वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में सिंधु को हराकर दो बार स्वर्ण से वंचित कर दिया। 32 साल की मारिन अगले महीने स्पेन के हुएल्वा में होने वाली यूरोपियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली थीं। वह अपने घरेलू मैदान से यादगार विदाई ले सकती थीं।

मारिन ने क्या कहा?

मारिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में कहा, ‘मेरा सफर यहीं समाप्त होता है।” उन्होंने बताया कि चोट के कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रतियोगिता से दूर रहने का कठिन निर्णय लिया। मैं चाहती थी कि हम आखिरी बार ट्रैक पर मिलें, लेकिन मैं अपने शरीर को जोखिम में नहीं डालना चाहती।’

हुएल्वा में यूरोपियन चैंपियनशिप के दौरान मौजूद रहेंगी

मारिन ने कहा कि वह हुएल्वा में यूरोपियन चैंपियनशिप के दौरान मौजूद रहेंगी। उन्होंने कहा, ‘मैं हुएल्वा में रैकेट हाथ में नहीं लूंगी, लेकिन अपनी ऊर्जा शहर को लौटाते हुए संन्यास लूंगी। मुझे खेल जगत में अपनी सभी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। न केवल खिताबों के लिए, बल्कि मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह सम्मान अर्जित करने के लिए भी।’

यह भी पढ़ें: ओरलियंस मास्टर्स सुपर 300: ओकुहारा से हार तन्वी का शानदार अभियान सेमीफाइनल में समाप्त, ईशारानी भी हारीं