दोहा में 19 नवंबर से 29 नवंबर तक एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट में इंडिया ए समेत कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके लिए तिलक वर्मा की कप्तानी वाले इंडिया ए के स्क्वाड का हाल ही में ऐलान हुआ था। अब रविवार 8 नवंबर 2026 को इस स्क्वाड में बदलाव की जानकारी सामने आई है। वहीं रिंकू सिंह अब इस टीम के उपकप्तान बनाए गए हैं।

दरअसल बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार रजत पाटीदार ने खुद को 50 ओवर फॉर्मेट के लिए उपलब्ध नहीं बताया है। इसी कारण आयुष बडोनी को इंडिया ए के स्क्वाड में जगह मिली है। वहीं रजत पाटीदार के हटने के बाद रिंकू सिंह को इस टीम का उपकप्तान भी बना दिया गया है। बीसीसीआई द्वारा इंडिया ए के स्क्वाड में कई सितारे चुने गए हैं।

बीसीसीआई ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि, रजत पाटीदार ने बोर्ड को अपनी मौजूदा चोटों की जानकारी देते हुए 50 ओवर फॉर्मेट से खुद को अनुपस्थित बताया है। इसके बाद उनका नाम इंडिया ए के स्क्वाड से हटाया गया और उनकी जगह आयुष बडोनी टीम में आए और उपकप्तानी रिंकू को सौंपी गई।

वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा भी शामिल

इंडिया ए के इस स्क्वाड में अभिषेक शर्मा का भी 50 ओवर टूर्नामेंट के लिए चयन हुआ है। उनके अलावा 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी इस टीम में शामिल हैं। प्रभसिमरन सिंह, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, हर्षित राणा जैसे स्टार भारतीय खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा हैं।

एशिया कप राइजिंग स्टार्स के लिए इंडिया ए का स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह [विकेटकीपर], तिलक वर्मा [कप्तान], रिंकू सिंह [उपकप्तान], कुमार कुशाग्र [विकेटकीपर], सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बडोनी।

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए दोनों ग्रुप

ग्रुप ए

अफगानिस्तान ए

बांग्लादेश ए

हॉन्गकॉन्ग

श्रीलंका ए

ग्रुप बी

इंडिया ए

नेपाल

पाकिस्तान ए

यूएई

इंडिया ए के ग्रुप स्टेज के मैचों का शेड्यूल

इंडिया ए बनाम नेपाल: 20 नवंबर 2026, दोहा (दोपहर 3.30 बजे IST)

इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए: 22 नवंबर 2026, दोहा (दोपहर 3.30 बजे IST)

इंडिया ए बनाम यूएई: 24 नवंबर 2026, दोहरा (सुबह 11.30 बजे IST)

🚨 India A Rising Stars Asia Cup Squad Update 🚨



Rajat Patidar has communicated to the BCCI that he should not be considered for selection in the 50-over format as he manages his existing injuries.



📌Rinku Singh named new vice-captain

📌 Ayush Badoni replaces Patidar.



More… — BCCI (@BCCI) November 8, 2026

यशस्वी का शतक, साई, जुरेल, तिलक और सुंदर के अर्धशतक, इंडिया ए ने 464 रन ठोक पारी की घोषित

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनाधिकारिक टेस्ट के दूसरे दिन इंडिया ए ने पहली पारी 146 ओवर में 5 विकेट पर 464 रन बनाकर घोषित की। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 138 गेंद पर 102 रन बनाए। लगातार दूसरी पारी में उन्होंने शतक जड़ा। साई सुदर्शन ने 255 गेंद पर 11 चौके की मदद से 88 रन बनाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





