मुंबई इंडियंस ने रविवार 29 मार्च को आईपीएल 2026 में अपना अभियान शुरू किया। इस मैच में केकेआर के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए एमआई ने इतिहास भी रचा। मुंबई का यह आईपीएल इतिहास में रिकॉर्ड रन चेज भी रहा। इस मैच के बाद मुंबई के ड्रेसिंग रूम से एक मजाकिया वीडियो सामने आया, जिसमें रिंकू सिंह बैट लेकर भागते दिखे। इस दौरान उनका शानदार कंवर्सेशन भी तिलक वर्मा के साथ वायरल हुआ।
रिंकू सिंह किसका बैट लेकर भागे?
रिंकू सिंह और अंगकृष रघुवंशी मैच के बाद मुंबई इंडियंस के खेमे में नजर आए। इस दौरान एक बैट से रघुवंशी बॉल को डग करते भी दिखे। इसी दौरान रिंकू, सूर्या और तिलक समेत कई खिलाड़ी वहां मौजूद थे। फिर अचानक कुछ ही देर में रिंकू सिंह एक बैट लेकर मुंबई के खेमे से जाने लगे। फिर सभी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं बैट रखने को। तब रिंकू कहते हैं,”मेरा बैट नहीं है, फिन एलन का बैट है यह।”
इसके बाद तिलक वर्मा जब रिंकू से कहते हैं, “आओ, आओ, इधर आओ दिखाओ।” तब रिंकू नहीं रुकते हैं और बैट लेकर भागते हैं (तेजी से चलते हुए)। इस दौरान वीडियो में धमाल मूवी का मशहूर डायलॉग, गोटी कलटी मार… भी बजता है। उसके बाद पीछे से तिलक वर्मा कहते हैं,”अरे कितना बैट लेगा।” मुंबई इंडियंस ने भी अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया और कैप्शन लिखा, “और कितने बैट लोगे रिंकू भाई।”
आपको बता दें कि इससे पहले भी आईपीएल के पिछले सीजन में रिंकू सिंह के दूसरे खिलाड़ियों के बैट लेने वाले मजाकिया वीडियो सामने आ चुके हैं। विराट कोहली के साथ भी रिंकू का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। अब फिर आईपीएल 2026 शुरू होते ही रिंकू का बैट लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मजेदार वीडियो सामने आने लगे हैं।
मुंबई ने केकेआर को दी मात
मुंबई इंडियंस ने पहले मैच में केकेआर के खिलाफ 221 रन का रिकॉर्ड रन चेज करके इतिहास रचा। इस मैच में पहले खेलते हुए केकेआर ने 220 रन 4 विकेट पर बनाए थे। जवाब में मुंबई ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई की इस जीत में अहम योगदान निभाया ओपनर्स रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन ने। दोनों ने 71 गेंद पर 148 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। रोहित ने 38 गेंद पर 78 और रिकल्टन ने 43 गेंद पर 81 रन की पारी खेली।
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रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 का बेहतरीन आगाज किया। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की और केकेआर के खिलाफ 23 गेंद पर पचासा जड़ा। यह उनका आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक रहा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर