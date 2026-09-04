UP T20 League 2026: रिंकू सिंह इन दिनों यूपी टी20 लीग 2026 में मेरठ मावेरिक्स की कप्तानी कर रहे हैं और उनकी कप्तानी में मेरठ की टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच चुकी है जहां उसका सामना नोएडा सुपर किंग्स के साथ होगा। मेरठ और नोएडा में से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी और उसका सामना पहले से ही फाइनल में पहुंच चुकी लखनऊ फालकन्स के साथ होगा। रिंकू सिंह का प्रदर्शन यूपी टी20 लीग में अब तक स्तरीय रहा है और उनका स्ट्राइक रेट शानदार रहा है।

रिंकू सिंह ने 173 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं 203 रन

रिंकू सिंह ने लखनऊ के खिलाफ पहले क्वालिफायर मैच में एक छक्के और एक चौके की मदद से 40 गेंदों पर 34 रन की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। हालांकि उनकी टीम दूसरे क्वालिफायर में जरूर पहुंच गई और इस टीम के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी बाकी है। रिंकू सिंह के अब तक प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने इस सीजन में अब तक कुल 8 मैच खेले हैं।

रिंकू सिंह ने अब तक खेले 8 मैचों में 117 गेंदों का सामना किया है और इस पर उन्होंने कुल 203 रन बनाए हैं। रिंकू का स्ट्राइक रेट 173.50 का रहा है और उन्होंने इन मैचों में 11 चौके और 16 छक्के लगाए हैं। यानी इस सीजन में उन्होंने अब तक चौकों से ज्यादा छक्के लगाए हैं। रिंकू सिंह ने अब तक एक अर्धशतक भी लगाया है और उनका बेस्ट स्कोर इन मैचों में 55 रन रहा है और वो 2 बार नाबाद भी रहे हैं। उनका औसत भी अब तक अच्छा रहा है जो 40.60 का रहा है।

रिंकू सिंह इस वक्त यूपी टी20 लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-10 से बाहर यानी 12वें स्थान पर हैं, लेकिन क्वालिफायर 2 मुकाबले में उनके पास टॉप-10 में एंट्री मारने का शानदार मौका होगा। इस वक्त इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर करन शर्मा मौजूद हैं जिन्होंने 11 मैचों में 361 रन बनाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर समीर रिजवी हैं जिन्होंने 9 मैचों में कुल 310 रन बनाए हैं।

इशान नंबर 1 बनने के करीब, टूटेगा धोनी का महारिकॉर्ड; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)