भारत ने जिम्बाब्वे की टीम को दूसरे टी20 मैच में 7 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत को अब जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा मैच हरारे में 25 जुलाई यानी शनिवार को खेलना है। भारतीय टीम चाहेगी कि इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की अपराजेय बना ले जो ज्यादा मुश्किल होगा ऐसा लगता नहीं है। वैसे दूसरे टी20 मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन क्या होनी चाहिए इसके बारे में आकाश चोपड़ा ने बताया।

वैसे पहले मैच में भारत को एक गेंदबाज की कमी साफ तौर पर खली। हालांकि शिवम दुबे से 4 ओवर गेंदबाजी करवाई गई जो काफी अच्छा था और उन्होंने एक विकेट भी लिया। रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की वजह से भारत इस मैच में एक कम गेंदबाज के साथ मैदान पर उतरा। अब टीम इंडिया दूसरे मैच में भी ऐसा ही करेगी या फिर रिंकू सिंह की जगह किसी ऑलराउंडर को मौका दिया जा सकता है इस पर सबकी निगाहें रहने वाली है।

प्लेइंग इलेवन में बदलाव कि संभावना कम

दूसरे मैच में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन पर चर्चा करते हुए आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि भारत को पहले मैच में जीत मिल गई है और क्या टीम में किसी तरह का बदलाव होगा। क्या इस मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव करने की संभावना है। शिवम दुबे से आप जितनी ज्यादा गेंदबाजी करवाओ उतनी ही कम है। आप उनके गेंदबाजी करवाते जाइए तो वहीं अशोक शर्मा का पहला गेम था। वो किसी समय लय से भटकते नजर आए, लेकिन आपको उन्हें मौका देना होगा।

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि मयंक यादव और प्रिंस यादव को आपको लगातार तीन मैच खिलाने ही हैं और रवि बिश्नोई को भी आपको और मौके देने चाहिए। एक बात जो मैं सोच रहा हूं और वो कि अगर आपकी पहले बैटिंग आती है तो रिंकू सिंह को ऊपर बल्लेबाजी का मौका देना चाहिए। आप उनको खिला रहे हैं और उनकी वजह से प्लेइंग इलेवन में आप एक कम गेंदबाज के साथ मैदान पर उतर रहे हैं तो बैटिंग तो पूरी करवा दें।

आकाश ने कहा कि आप अभिषेक, इशान, वैभव, तिलक सबको मौके दे रहे हैं तो आपने रिंकू को भी मौका देने का मन बना लिया है तो उनसे ऊपर बैटिंग करवा लें। यही नहीं शिवम दुबे से आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवाएं। यानी आकाश चोपड़ा ने दूसरे मैच की प्लेइंग इलेवन में किसी भी तरह की बदलाव कि संभावना से इनकार कर दिया। यानी उनके हिसाब से भारत को प्लेइंग इलेवन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करना चाहिए।

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे,

रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव।

वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए, लेकिन वो फिन एलन को पीछे छोड़ने में नाकाम रहे। साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव अभी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)