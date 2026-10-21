रणजी ट्रॉफी 2026-27 के एलीट और प्लेट स्टेज के पहले लेग के दो मैच हो चुके हैं। दूसरे मुकाबले में नाबाद 400 रन की पारी खेलने वाले मिजोरम के बल्लेबाज चिन्मय सुतार अब इस लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए हैं। हालांकि, चिन्मय प्लेट स्टेज का हिस्सा हैं। वहीं नंबर 2 पर हैं एलीट स्टेज की टीम महाराष्ट्र के बल्लेबाज अंकित बवाने और तीसरे नंबर पर हैं दिल्ली के कप्तान आयुष बडोनी।

उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज रिंकू सिंह दो मैचों में लगातार शतक लगाने के बावजूद इस लिस्ट के टॉप 5 का हिस्सा नहीं हैं। रिंकू सिंह इस लिस्ट में 3 पारियों में 254 रन बनाने के बाद 8वें स्थान पर हैं। जबकि नंबर 1 पर काबिज चिन्मय के 534 रन हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मौजूद अंकित के 335 और आयुष के 325 रन हैं। करुण नायर ने 2 मैचों की चार पारियों में 242 रन बनाए हैं और वह टॉप 10 में नहीं बल्कि 12वें स्थान पर हैं।

अगर सिर्फ एलीट स्टेज की बात करें तो अंकित बवाने नंबर 1, आयुष बडोनी नंबर 2 और रिंकू सिंह पांचवें स्थान पर हैं। दिल्ली के लिए एक मैच की एक पारी खेलकर 199 रन बनाने वाले प्रियांश आर्या लिस्ट में 13वें स्थान पर हैं। वहीं चिराग जानी, उदय सहारन जैसे युवा खिलाड़ी भी एलीट ग्रुप स्टेज में क्रमश: 274 और 231 रन बनाकर प्रभावित कर चुके हैं।

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के 2 मैचों के बाद टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां रन सर्वोच्च स्कोर AVG गेंदें SR 100s 50s 0s 4s 6s चिन्मय सुतार (मिजोरम) 2 3 534 400* 267.00 756 70.63 1 1 0 62 7 अंकित बवाने (महाराष्ट्र) 2* 3 335 169* 167.50 723 46.33 2 0 0 29 1 आयुष बडोनी (दिल्ली) 2 3 325 217 108.33 417 77.93 1 0 0 36 2 करण लांबा (राजस्थान) 2 3 320 194 106.66 476 67.22 2 0 0 32 3 शिखर मोहन (झारखंड) 2* 3 297 143 99.00 446 66.59 2 0 0 41 3 चिराग जानी (सौराष्ट्र) 2 4 274 127* 137.00 491 55.80 1 2 0 35 4 गौरव चौधरी (ओडिशा) 2 4 258 137 64.50 526 49.04 1 2 0 26 2 रिंकू सिंह (उत्तर प्रदेश) 2 3 254 118* 127.00 377 67.37 2 0 0 23 5 पार्थ पलावत (सिक्किम) 2 3 253 151 84.33 364 69.50 1 1 0 26 4 गुरिंदर सिंह (सिक्किम) 2 3 246 146 123.00 348 70.68 2 0 1 21 4

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