रणजी ट्रॉफी 2026-27 के एलीट और प्लेट स्टेज के पहले लेग के दो मैच हो चुके हैं। दूसरे मुकाबले में नाबाद 400 रन की पारी खेलने वाले मिजोरम के बल्लेबाज चिन्मय सुतार अब इस लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए हैं। हालांकि, चिन्मय प्लेट स्टेज का हिस्सा हैं। वहीं नंबर 2 पर हैं एलीट स्टेज की टीम महाराष्ट्र के बल्लेबाज अंकित बवाने और तीसरे नंबर पर हैं दिल्ली के कप्तान आयुष बडोनी।
उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज रिंकू सिंह दो मैचों में लगातार शतक लगाने के बावजूद इस लिस्ट के टॉप 5 का हिस्सा नहीं हैं। रिंकू सिंह इस लिस्ट में 3 पारियों में 254 रन बनाने के बाद 8वें स्थान पर हैं। जबकि नंबर 1 पर काबिज चिन्मय के 534 रन हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मौजूद अंकित के 335 और आयुष के 325 रन हैं। करुण नायर ने 2 मैचों की चार पारियों में 242 रन बनाए हैं और वह टॉप 10 में नहीं बल्कि 12वें स्थान पर हैं।
अगर सिर्फ एलीट स्टेज की बात करें तो अंकित बवाने नंबर 1, आयुष बडोनी नंबर 2 और रिंकू सिंह पांचवें स्थान पर हैं। दिल्ली के लिए एक मैच की एक पारी खेलकर 199 रन बनाने वाले प्रियांश आर्या लिस्ट में 13वें स्थान पर हैं। वहीं चिराग जानी, उदय सहारन जैसे युवा खिलाड़ी भी एलीट ग्रुप स्टेज में क्रमश: 274 और 231 रन बनाकर प्रभावित कर चुके हैं।
रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के 2 मैचों के बाद टॉप 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|AVG
|गेंदें
|SR
|100s
|50s
|0s
|4s
|6s
|चिन्मय सुतार (मिजोरम)
|2
|3
|534
|400*
|267.00
|756
|70.63
|1
|1
|0
|62
|7
|अंकित बवाने (महाराष्ट्र)
|2*
|3
|335
|169*
|167.50
|723
|46.33
|2
|0
|0
|29
|1
|आयुष बडोनी (दिल्ली)
|2
|3
|325
|217
|108.33
|417
|77.93
|1
|0
|0
|36
|2
|करण लांबा (राजस्थान)
|2
|3
|320
|194
|106.66
|476
|67.22
|2
|0
|0
|32
|3
|शिखर मोहन (झारखंड)
|2*
|3
|297
|143
|99.00
|446
|66.59
|2
|0
|0
|41
|3
|चिराग जानी (सौराष्ट्र)
|2
|4
|274
|127*
|137.00
|491
|55.80
|1
|2
|0
|35
|4
|गौरव चौधरी (ओडिशा)
|2
|4
|258
|137
|64.50
|526
|49.04
|1
|2
|0
|26
|2
|रिंकू सिंह (उत्तर प्रदेश)
|2
|3
|254
|118*
|127.00
|377
|67.37
|2
|0
|0
|23
|5
|पार्थ पलावत (सिक्किम)
|2
|3
|253
|151
|84.33
|364
|69.50
|1
|1
|0
|26
|4
|गुरिंदर सिंह (सिक्किम)
|2
|3
|246
|146
|123.00
|348
|70.68
|2
|0
|1
|21
|4
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