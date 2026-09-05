यूपी टी20 लीग 2026 का दूसरा क्वालिफायर मैच मेरठ और नोएडा के बीच खेला गया जिसमें रिंकू सिंह की कप्तानी पारी के दम पर मेरठ ने नोएडा को 6 विकेट से हरा दिया और फाइनल में पहुंच गई। अब फाइनल में मेरठ का सामना भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ टीम के साथ होगा। नोएडा के खिलाफ रिंकू सिंह ने दूसरे क्वालिफायर मैच में कप्तानी पारी खेली और 160 के ज्यादा की औसत से रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए।

8वें नंबर पर पहुंचे रिंकू सिंह

रिंकू सिंह ने दूसरे क्वालिफायर मैच में नोएडा के खिलाफ 23 गेंदों पर नाबाद 37 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 2 चौके भी लगाए जबकि उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 160.87 का रहा। इस पारी के बाद रिंकू सिंह इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आ गए। रिंकू सिंह ने इस सीजन में अब तक खेले 9 मैचों में एक अर्धशतक की मदद से 240 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अब भी करन शर्मा ही मौजूद हैं जिन्होंने 11 मैचों में 361 रन बनाए हैं।

यूपी टी20 लीग 2026 के दूसरे क्वालिफायर मैच के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अब पहले नंबर पर जीशान अंसारी आ गए हैं। दूसरे क्वालिफायर मैच में जीशान ने नोएडा के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की और अभिनंदन को पीछे छोड़ पहले नंबर पर आ गए। जीशान ने अब तक खेले 90 मैचों में 23 विकेट लिए हैं जबकि अभिनंदन सिंह ने 10 मैचों में कुल 21 विकेट लिए हैं। तीसरे नंबर पर शिवा सिंह हैं जिन्होंने 12 मैचों में 16 विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार 10 मैचों में 13 विकेट लेकर छठे नंबर पर हैं।

यूपी टी20 लीग 2026 के दूसरे क्वालिफायर मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर-बॉलर

प्लेयरमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट1005064
करन शर्मा1111136110236.1253142.69112624
समीर रिजवी9923109144.29205151.2231328
स्वास्तिक चिकारा121233089734.22185166.4921832
आदर्श सिंह99128610135.75207138.16112012
अभिषेक गोस्वामी101012867631.78213134.272934
अजीत शर्मा111022637532.88215122.333827
प्रशांतवीर121042455940.83152161.1831819
रिंकू सिंह9832405548140171.4311813
मोहम्मद सैफ1092338925.89168138.6911417
साहब युवराज सिंह1192179124.11154140.911921
प्लेयरमैचपारीओवररनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकानॉमीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेटमेडन
जीशान अंसारी9925197234/108.577.886.521
अभिनंदन सिंह101034.5265214/3012.627.619.952
शिवा सिंह121237246165/615.386.6513.8811
अटल बिहारी राय111132333154/2322.210.4112.81
अजय कुमार9924.4255144/2718.2110.3410.571
भुवनेश्वर कुमार101034200134/1015.385.8815.6912
कार्तिक सिद्धू12925.3182133/11147.1411.77
विजय यादव111135273134/23217.816.151
नमन तिवारी11925237136/1318.239.4811.541
यश गर्ग111023.2197124/1916.428.4411.671

स्मृति मंधाना नंबर 1, शैफाली से आगे हरमनप्रीत कौर; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-10 भारतीय महिला बैटर

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाजों ने स्मृति मंधाना पहले स्थान पर हैं जिन्होंने इतने छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)