यूपी टी20 लीग 2026 के एलिमिनेटर मैच के बाद बात अगर इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की हो तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर करन शर्मा बने हुए हैं, लेकिन मेरठ के कप्तान रिंकू सिंह भी किसी से कम नहीं हैं और टॉप-5 में वो भी इस वक्त मौजूद हैं। रिंकू सिंह का प्रदर्शन इस सीजन में उनके कद के मुताबिक तो नहीं रहा है, लेकिन वो जिस क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं उसे देखते हुए उनके प्रदर्शन को बेहतरीन कहा जा सकता है।

रिंकू सिंह 5वें स्थान पर, करन शर्मा नंबर 1

यूपी टी20 लीग 2026 के एलिमिनेटर मैच के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में करन शर्मा पहले स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने अब तक खेले 11 मैचों में 26 छक्के लगाए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर आदर्श सिंह हैं जिन्होंने 9 मैचों में 20 छक्के लगाए हैं जबकि तीसरे नंबर पर स्वास्तिक चिकारा 11 मैचों में 18 छक्के लगाकर मौजूद हैं। वहीं चौथे स्थान पर इस लिस्ट में प्रशांतवीर हैं जिन्होंने 11 मैचों में 18 छक्के लगाए हैं।

सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रिंकू सिंह 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 8 मैचों में 16 छक्के जड़े हैं और उनके पास इस लिस्ट में और ऊपर जाने का मौका अभी बाकी है। मोहम्मद सैफ इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं जिन्होंने 10 मैचों में 14 छक्के लगाए थे जबकि समीर रिजवी 9 मैचों में 13 छक्कों के साथ 7वें स्थान पर हैं। इस सूची में 10वें स्थान पर 11 मैचों में 11 छक्कों के साथ माधव कौशिक मौजूद हैं।

यूपी टी20 लीग 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 6 4 करन शर्मा 11 11 1 361 102 36.1 253 142.69 1 1 26 24 आदर्श सिंह 9 9 1 286 101 35.75 207 138.16 1 1 20 12 स्वास्तिक चिकारा 11 11 3 301 97 37.63 180 167.22 – 2 18 31 प्रशांतवीर 11 9 4 227 59 45.4 135 168.15 – 3 17 17 रिंकू सिंह 8 7 2 203 55 40.6 117 173.5 – 1 16 11 मोहम्मद सैफ 10 9 – 233 89 25.89 168 138.69 – 1 14 17 समीर रिजवी 9 9 2 310 91 44.29 205 151.22 – 3 13 28 रवि सिंह 11 11 – 177 49 16.09 137 129.2 – – 13 11 अभय प्रताप सिंह 9 9 – 212 70 23.56 127 166.93 – 1 12 23 माधव कौशिक 11 11 – 160 42 14.55 121 132.23 – – 11 12

इशान नंबर 1 बनने के करीब, टूटेगा धोनी का महारिकॉर्ड; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)