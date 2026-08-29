यूपी टी20 लीग 2026 का 24वां लीग मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। ये मैच मेरठ मावेरिक्स और लखनऊ फाल्कन्स के बीच खेला जाना था जिसमें लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर मेरठ से पहले बैटिंग करने को कहा था, लेकिन मेरठ ने पहली पारी में जब 8.3 ओवर में 2 विकेट पर 67 रन बना लिए थे तब बारिश शुरू हो गई और इसके बाद मैच को कैंसल कर दिया गया। इस लीग के 24 मैचों के बाद बात अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो रिंकू सिंह टॉप-5 में शामिल हैं, लेकिन पहले नंबर पर करन शर्मा हैं।
करन शर्मा टॉप पर, रिंकू सिंह चौथे स्थान पर मौजूद
यूपी टी20 लीग के 24वें मैच में मेरठ की कप्तानी रिंकू सिंह की जगह दिव्यांश जोशी ने की थी क्योंकि रिंकू सिंह दलीप ट्रॉफी 2026 में हिस्सा लेने के लिए सेंट्रल जोन टीम के साथ जुड़ चुके हैं और इस टीम के उप-कप्तान भी हैं। वैसे रिंकू ने बेशक इस मैच में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस सीजन में 24 मैचों के बाद भी वो छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर मौजूद हैं। रिंकू सिंह ने 7 मैचों में कुल 15 छक्के लगाए थे।
यूपी टी20 लीग के 24वें मैच के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर करन शर्मा मौजूद हैं जिन्होंने अब तक खेले 9 मैचों में 22 छक्के जड़े हैं। दूसरे नंबर पर आदर्श सिंह हैं जिन्होंने 8 मैचों में 19 छक्के लगाए हैं जबकि लिस्ट में तीसरे स्थान पर मौजूद स्वास्तिक चिकारा ने 8 मैचों में 17 छक्के लगाए हैं। इस सूची में 5वें स्थान पर मोहम्मद सैफ हैं जिन्होंने 8 मैचों में 14 छक्के जड़े हैं। (ये आंकड़े 24 मैचों तक के हैं जिनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)
यूपी टी20 लीग 2024 के 24 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|6
|4
|करन शर्मा
|9
|9
|1
|298
|102
|37.25
|203
|146.8
|1
|1
|22
|18
|आदर्श सिंह
|8
|7
|1
|275
|101
|45.83
|192
|143.23
|1
|1
|19
|12
|स्वास्तिक चिकारा
|8
|8
|3
|287
|97
|57.4
|165
|173.94
|–
|2
|17
|30
|रिंकू सिंह
|7
|6
|2
|169
|55
|42.25
|77
|219.48
|–
|1
|15
|10
|मोहम्मद सैफ
|8
|7
|–
|220
|89
|31.43
|153
|143.79
|–
|1
|14
|16
|अभय प्रताप सिंह
|8
|8
|–
|211
|70
|26.38
|123
|171.54
|–
|1
|12
|23
|सिद्धार्थ यादव
|8
|8
|1
|183
|51
|26.14
|131
|139.69
|–
|1
|11
|10
|प्रियांशु पांडे
|8
|7
|1
|133
|26
|22.17
|97
|137.11
|–
|–
|10
|10
|आर्यन चौधरी
|4
|4
|1
|112
|68
|37.33
|68
|164.71
|–
|1
|10
|8
|साहब युवराज सिंह
|9
|8
|–
|217
|91
|27.13
|153
|141.83
|–
|1
|9
|21
रोहित आखिरी पायदान पर, कोहली नंबर 1, सचिन-द्रविड़ लिस्ट में; सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय कप्तान
टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं जबकि इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं जो रोहित शर्मा से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)