यूपी टी20 लीग 2026 में अब तक 22 लीग मैच खेले जा चुके हैं और इन मैचों में छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। बात अगर इन मैचों तक यानी 22 मैचों तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इसमें रिंकू सिंह जैसे धुरंधर बल्लेबाज से भी आगे दो और बैटर मौजूद हैं यानी रिंकू सिंह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं।
रिकू सिंह नंबर 3, आदर्श सिंह हैं टॉप पर
यूपी टी20 लीग के 22 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आदर्श सिंह मौजूद हैं जिन्होंने अब तक खेले 7 मैचों में 19 छक्के लगाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर करन शर्मा मौजूद हैं जिनके बल्ले से 8 मैचों में कुल 17 छक्के निकले हैं। मेरठ की कप्तानी कर रहे रिंकू सिंह का बल्ला इस लीग में उनके कद के मुताबिक तो नहीं चला है, लेकिन फिर भी वो 7 मैचों में 15 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।
इस लिस्ट में चौथे नंबर पर स्वास्तिक चिकारा मौजूद हैं जिन्होंने 7 मैचों में 15 छक्के लगाए हैं, लेकिन उन्होंने 7 मैचों की 7 पारियों में ये कमाल किया है तो वहीं रिंकू ने 7 मैचों की 6 पारियों में 15 छक्के लगाए हैं इस वजह से वो तीसरे नंबर पर हैं जबकि स्वास्तिक चौथे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में 5वें स्थान पर मोहम्मद सैफ हैं और उन्होंने 7 मैचों में कुल 14 छक्के लगाए हैं तो वहीं लिस्ट में 10वें स्थान पर साहब युवराज सिंह 8 मैचों में 9 छक्के लगाकर मौजूद हैं।
यूपी टी20 लीग 2026 के 22 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|छक्के
|चौके
|आदर्श सिंह
|7
|7
|1
|275
|101
|45.83
|192
|143.23
|1
|1
|19
|12
|स्वास्तिक चिकारा
|7
|7
|2
|248
|97
|49.6
|135
|183.7
|–
|2
|15
|26
|मोहम्मद सैफ
|7
|7
|–
|220
|89
|31.43
|153
|143.79
|–
|1
|14
|16
|अभय प्रताप सिंह
|8
|8
|–
|211
|70
|26.38
|123
|171.54
|–
|1
|12
|23
|साहब युवराज सिंह
|8
|7
|–
|208
|91
|29.71
|147
|141.5
|–
|1
|9
|20
|समीर रिजवी
|7
|7
|1
|202
|71
|33.67
|156
|129.49
|–
|2
|8
|13
|करन शर्मा
|8
|8
|1
|196
|92
|28
|152
|128.95
|–
|1
|17
|7
|अजीत वर्मा
|7
|7
|1
|184
|59
|30.67
|156
|117.95
|–
|2
|5
|19
|सिद्धार्थ यादव
|8
|8
|1
|183
|51
|26.14
|131
|139.69
|–
|1
|11
|10
|अभिषेक गोस्वामी
|8
|8
|1
|178
|76
|25.43
|146
|121.92
|–
|1
|8
|16
देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर
श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)