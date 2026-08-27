यूपी टी20 लीग 2026 में अब तक 22 लीग मैच खेले जा चुके हैं और इन मैचों में छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। बात अगर इन मैचों तक यानी 22 मैचों तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इसमें रिंकू सिंह जैसे धुरंधर बल्लेबाज से भी आगे दो और बैटर मौजूद हैं यानी रिंकू सिंह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं।

रिकू सिंह नंबर 3, आदर्श सिंह हैं टॉप पर

यूपी टी20 लीग के 22 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आदर्श सिंह मौजूद हैं जिन्होंने अब तक खेले 7 मैचों में 19 छक्के लगाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर करन शर्मा मौजूद हैं जिनके बल्ले से 8 मैचों में कुल 17 छक्के निकले हैं। मेरठ की कप्तानी कर रहे रिंकू सिंह का बल्ला इस लीग में उनके कद के मुताबिक तो नहीं चला है, लेकिन फिर भी वो 7 मैचों में 15 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर स्वास्तिक चिकारा मौजूद हैं जिन्होंने 7 मैचों में 15 छक्के लगाए हैं, लेकिन उन्होंने 7 मैचों की 7 पारियों में ये कमाल किया है तो वहीं रिंकू ने 7 मैचों की 6 पारियों में 15 छक्के लगाए हैं इस वजह से वो तीसरे नंबर पर हैं जबकि स्वास्तिक चौथे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में 5वें स्थान पर मोहम्मद सैफ हैं और उन्होंने 7 मैचों में कुल 14 छक्के लगाए हैं तो वहीं लिस्ट में 10वें स्थान पर साहब युवराज सिंह 8 मैचों में 9 छक्के लगाकर मौजूद हैं।

यूपी टी20 लीग 2026 के 22 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयरमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050छक्केचौके
आदर्श सिंह77127510145.83192143.23111912
स्वास्तिक चिकारा7722489749.6135183.721526
मोहम्मद सैफ772208931.43153143.7911416
अभय प्रताप सिंह882117026.38123171.5411223
साहब युवराज सिंह872089129.71147141.51920
समीर रिजवी7712027133.67156129.492813
करन शर्मा8811969228152128.951177
अजीत वर्मा7711845930.67156117.952519
सिद्धार्थ यादव8811835126.14131139.6911110
अभिषेक गोस्वामी8811787625.43146121.921816

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