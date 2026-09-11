भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी जिसका आगाज 13 सितंबर से होगा। ये तीनों मुकाबले अफगानिस्तान की मेजबानी में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में भारत की कप्तानी श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी और एशिया कप 2026 की तैयारी के लिहाज से इस सीरीज को काफी अहम माना जा रहा है।

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बात अगर इस टीम के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इसमें विराट कोहली पहले नंबर पर मौजूद हैं जबकि रिंकू सिंह भी इस लिस्ट में टॉप-5 में हैं। हालांकि रिंकू सिंह को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है।

विराट कोहली नंबर 1, शिवम दुबे तीसरे स्थान पर

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन कोहली के नाम है जिन्होंने इस टीम के विरुद्ध 6 मैचों में 225 रन बनाए थे जबकि दूसरे नंबर पर 6 मैचों में 204 रन बनाने वाले रोहित शर्मा मौजूद हैं। तीसरे स्थान पर शिवम दुबे हैं जिन्होंने 5 मैचों में 134 रन बनाए थे जबकि केएल राहुल 2 मैचों में 131 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं। पांचवें नंबर पर रिंकू सिंह हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ खेले 4 मैचों में 94 रन बनाए हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने 3 मैचों में 72 रन बनाए हैं जबकि हार्दिक पंड्या ने 2 मैचों में 67 रन बनाए हैं तो वहीं ऋषभ पंत ने भी 3 मैचों में 67 रन बनाए हैं और ये दोनों एक साथ ही 7वें नंबर पर हैं। सूर्यकुमार यादव 8वें स्थान पर हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ 3 मैचों में 59 रन बनाए हैं जबकि सुरेश रैना 2 मैचों में 56 रन के साथ 9वें तो वहीं मुरली विजय एक मैच में 48 रन बनाकर 10वें नंबर पर हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय बैटर

विराट कोहली- 6 मैच- 225 रन

रोहित शर्मा- 6 मैच- 204 रन

शिवम दुबे- 5 मैच- 134 रन

केएल राहुल- 2 मैच- 131 रन

रिंकू सिंह- 4 मैच- 94 रन

यशस्वी जायसवाल- 3 मैच- 72 रन

हार्दिक पंड्या- 2 मैच- 67 रन

ऋषभ पंत- 3 मैच- 67 रन

सूर्यकुमार यादव- 3 मैच- 59 रन

सुरेश रैना- 2 मैच- 56 रन

मुरली विजय- 1 मैच- 48 रन

वैभव सूर्यवंशी-अंशुल कंबोज नंबर 2, इशान टॉप पर; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इशान किशन दलीप ट्रॉफी 2026 में ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी रहे। वैभव ने भी इतने छक्के लगाए और वो दूसरे स्थान पर अंशुल कंबोज के साथ संयुक्त रूप से रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)