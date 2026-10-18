रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे चरण के मुकाबले में यूपी के मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह का बल्ला गोवा के खिलाफ मैच के पहले दिन पहली पारी में जमकर चला और उन्होंने अपनी टीम के लिए अहम शतकीय पारी खेली। रिंकू सिंह का ये इस सीजन में लगातार दूसरा शतक रहा। इससे पहले उन्होंने रणजी के इस सीजन के पहले मैच में भी बिहार के खिलाफ शतक लगाया था और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। रिंकू की शतकीय पारी के दम पर गोवा के खिलाफ यूपी ने पहली पारी में 202 रन बनाए।

रिंकू सिंह ने चौके के साथ पूरा किया शतक

गोवा के खिलाफ इस मैच में यूपी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इस टीम का ये फैसला सही तो साबित नहीं हुआ। रिंकू सिंह को छोड़कर टीम का कोई भी बल्लेबाज अच्छी पारी नहीं खेल पाया। हालांकि रिंकू सिंह ने गोवा की अटैक का सामना डटकर किया और अपना शतक पूरा किया। रिंकू ने अपना शतक 155 गेंदों पर पूरा किया और जब वो 96 रन पर खेल रहे थे तब चौका लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी की। इससे पता चलता है कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी कितने बेखौफ अंदाज से खेलते हैं। रिंकू सिंह ने गोवा के खिलाफ अपनी 100 रन की पारी के दौरान 2 छक्के और 10 चौके लगाए साथ ही वो पहली पारी में 118 रन बनाकर नाबाद रहे।

गोवा के खिलाफ पहली पारी में यूपी के बल्लेबाजों का प्रदर्शन खराब रहा। टीम के ओपनर अभिषेक गोस्वामी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए जबकि दूसरे ओपनर माधव कौशिक ने 45 रन की अच्छी पारी खेली। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए कप्तान आर्यन जुयाल ने 14 रन बनाए जबकि करन शर्मा तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अराध्य यादव ने एक रन, जीशान अंसारी ने 2 रन, कार्तिक यादव ने 6 रन, कार्तिक त्यागी ने 5 रन जबकि यश दयाल बिना खाता खोले आउट हो गए। टीम के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए जिसमें से दो तो डक पर आउट हुए।

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)