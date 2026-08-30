Central Zone vs East Zone, 1st Semi-Final, Duleep Trophy 2026: दलीप ट्रॉफी 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और खेल के पहले दिन ईस्ट जोन के लिए इशान किशन की जगह वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई क्योंकि इशान किशन चोटिल हो गए थे। एक तरफ जहां पहली पारी में सेंट्रल जोन के लिए रिंकू सिंह संकटमोचक बने और अर्धशतक लगाया तो वहीं वैभव ने सटीक डीआरएस लिया और सेंट्रल जोन के ओपनर आर्यन जुयाल उस पर आउट हुए।

रिंकू सिंह ने लगाया अर्धशतक

ईस्ट जोन के खिलाफ पहली पारी में सेंट्रल जोन के बल्लेबाज एक निश्चित अंतराल पर आउट हो रहे थे वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए टीम के लिए अहम अर्धशतकीय पारी खेली और 88 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 60 रन बनाकर आउट हुए। रिंकू सिंह ने पहली पारी में अपना अर्धशतक 70 गेंदों पर चौके के साथ पूरा किया। वहीं पहली पारी में सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार का बल्ला खामोश रहा और वो 41 गेंदों पर एक चौके की मदद से 12 रन बनाकर आउट हुए। रिंकू सिंह ने पहली पारी में छठे विकेट के लिए हर्ष दुबे के साथ मिलकर 85 गेंदों पर 55 रन की अर्धशतकीय साझेदारी भी की।

वैभव की सटीक डीआरएस पर आउट हुए आर्यन जुयाल

सेंट्रल जोन के ओपनर आर्यन जुयाल पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और जब उन्होंने 113 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 46 रन की पारी खेल ली थी और अपने अर्धशतक के करीब थे उसी वक्त मुकेश कुमार की एक बाहर जाती गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई विकेटकीपर कुमार कुशाग्र के हाथों में चली गई। ईस्ट जोन के खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया। इसके बाद मुकेश कुमार ने वैभव को डीआरएस के लिए मनाया जो उन्होंने लिया और फिर तीसरे अंपायर ने ये पाया कि गेंद, बल्ले का किनारा लेती हुई विकेटकीपर के हाथों में गई थी और आर्यन को आउट करार दिया गया। ये एक सफल डीआरएस रहा जो वैभव ने लिया था।

Stand-in Captain Vaibhav Sooryavanshi goes for the review with 3 seconds remaining…and gets it right 👏



DRS done right as the set Aryan Juyal (46) is dismissed ✅



The celebrations say it all 🙌#DuleepTrophy pic.twitter.com/IwBQbr8hJQ — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 30, 2026

यशस्वी हैं धवन से आगे, गांगुली नंबर 1, पंत से ऊपर जडेजा; टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाएं हाथ के टॉप-10 भारतीय बैटर

टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बाएं हाथ के बल्लेबाजों की लिस्ट में गांगुली पहले नंबर पर हैं जबकि यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)