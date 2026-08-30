Central Zone vs East Zone, 1st Semi-Final, Duleep Trophy 2026: दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन ने ईस्ट जोन के खिलाफ पहली पारी में खेल के पहले दिन 266 रन बनाए। सेंट्रल जोन के लिए रिंकू सिंंह ने सबसे बड़ी पारी खेली जबकि ईस्ट जोन के लिए मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी की। इस मैच में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इस मैच के पहले दिन इशान किशन की गैरमौजूदगी में ईस्ट जोन की कप्तानी वैभव सूर्यवंशी ने की।

रिंकू सिंह ने खेली सबसे बड़ी पारी

सेंट्रल जोन के लिए पहली पारी में सबसे बड़ा स्कोर रिंकू सिंह ने बनाया और उन्होंने 88 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 60 रन बनाए। इस टीम के ओपनर अमन मोखाड़े ने 8 रन जबकि आर्यन जुयान ने 46 रन की पारी खेली। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए कुणाल चंदेला के बल्ले से सिर्फ 6 रन निकले। कप्तान रजत पाटीदार ने पहली पारी में निराश किया और वो 12 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। यश राठौड़ और हर्ष दुबे ने 27-27 रन बनाए जबकि यश ठाकुर 30 रन बनाकर नाबाद रहे।

मुकेश-शमी-अभिजीत की शानदार गेंदबाजी

ईस्ट जोन के लिए इस मैच में सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 16 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट लिए जबकि मुकेश कुमार ने 16 ओवर में 56 रन देकर 3 विकेट लिए। इनके अलावा अभिजीत के सरकार की गेंदबाजी भी काफी अच्छी रही जिन्होंने 16.1 ओवर में 38 रन देकर 3 सफलता हासिल की तो वहीं अनुकूल रॉय को कोई सफलता नहीं मिली और उन्होंने 20 ओवर में 79 रन दिए। मो. कौनेन कुरैशी ने भी पहली पारी में प्रभावित किया और उन्होंने अपनी टीम के लिए 12 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट झटके।

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