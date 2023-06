Rinku Singh: रिंकू सिंह आईपीएल 2023 के ठीक बाद बेदम हुए, इस टूर्नामेंट के पहले मैच की दो पारियों में बनाए सिर्फ 44 रन

आईपीएल 2023 के ठीक बाद दलीप ट्रॉफी 2023 में हिस्सा ले रहे रिंकू सिंह का बल्ला पहले ही मैच में नहीं चला और वो रन बनाने में कामयाब नहीं रहे।

केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह (सोर्स-आईपीएल ट्विटर)

आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह सबसे बड़ी सनसनी बनकर उभरे थे। ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि उन्होंने इस सीजन में सचमुच ऐसी बल्लेबाजी की थी जो तारीफ करने के लायक थी। रिंकू सिंह इस सीजन में अपनी टीम केकेआर की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे, लेकिन इस सीजन के कुछ दिनों के बाद जैसे ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी वापसी मैदान पर हुई उनके बल्ले का धार थोड़ी कुंद नजर आई। रिंकू का बल्ला रहा खामोश रिंकू सिंह अभी दलीप ट्रॉफी 2023 में खेल रहे है और सेंट्रल जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सेंट्रल जोन का मुकाबला इस समय पहले क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन के साथ चल रहा है। इस मैच में सेंट्रल जोन ने पहले बल्लेबाजी की थी और पहली पारी में 182 रन पर ऑलआउट हो गई थी। पहली पारी में अपनी टीम के लिए रिंकू सिंह ने 58 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से 38 रन बनाए थे। हालांकि इस पारी में वो अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन उनके पास इससे भी बड़ी पारी खेलने का शानदार मौका था। इसके बाद दूसरी पारी में सेंट्रल जोन की टीम 239 रन पर ऑलआउट हो गई, लेकिन इस पारी में रिंकू सिंह के बल्ले से सिर्फ 6 रन ही निकले। उन्होंने ये रन 8 गेंदों का सामना करते हुए बनाए। यानी इस मैच में रिंकू सिंह ने अपनी टीम के लिए दोनों पारियों को मिलाकर 44 रन ही बनाए। वहीं दूसरी पारी में सेंट्रल जोन के लिए ओपनर बल्लेबाज हिमांशू मंत्री ने 68 रन जबकि विवेक सिंह ने 56 रन की बेहतरीन पारी खेली और पहले विकेट के लिए दोनों के बीज 124 रन की शतकीय साझेदारी भी हुई। इन दोनों के अलावा अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया। वहीं आईपीएल 2023 की बात करें तो रिंकू सिंह इस सीजन में एक बेहतरीन फिनिशर के तौर पर सामने आए थे। केकेआर ने पहली बार उन्हें हर लीग मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल किया था और उन्होंने भी अपनी टीम को निराश नहीं किया। इस सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 59.25 की औसत और 149.53 की स्ट्राइक रेट के साथ 474 रन बनाए थे और 4 अर्धशतक भी लगाया था। रिंकू सिंह का बेस्ट स्कोर इस सीजन में नाबाद 67 रन रहा था। Also Read World Cup Qualifiers 2023: 36 साल के सीन विलियम्स 21 के शुभमन गिल पर पड़े भारी, 2023 में वनडे में सबसे ज्यादा रन उनके नाम

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram