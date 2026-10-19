रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के दूसरे मैच में यूपी ने गोवा के खिलाफ बढ़त जरूर बनाई है लेकिन मुकाबला अब भी रोमांचक मोड़ पर है। रिंकू सिंह ने पहली पारी में यूपी के लिए 118 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली थी। उनकी बदौलत यूपी 202 रन तक पहुंची थी। उसके बाद गेंदबाजी में यूपी के लिए जीशान अंसारी ने पंजा खोला और गोवा 164 रन पर सिमट गई। फिर दूसरी पारी में यूपी ने दूसरे दिन के अंत तक 102 रन 4 विकेट पर बनाए और बढ़त 140 रन तक पहुंच गई।

यूपी के कप्तान आर्यन जुयाल ने दूसरे दिन के अंत तक नाबाद 60 रन बनाए। यूपी ने दूसरी पारी में बेहद खराब शुरुआत की। उत्तर प्रदेश की टीम के दोनों ओपनर्स अभिषेक गोस्वामी और माधव कौशिक खाता नहीं खोल पाए। 1 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर चुके थे। फिर करन शर्मा (31) ने कप्तान का साथ दिया और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 87 रन की पार्टनरशिप हुई।

आर्यन जुयाल एक छोर पर डटे रहे

दर्शन मिसाल ने करण शर्मा को आउट किया। जुयाल ने एक छोर संभाले रखा और दिन का खेल समाप्त होने तक डटे रहे। दूसरे छोर पर कार्तिक यादव एक रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद बल्लेबाजी में जीशान का कमाल नहीं दिखा और वह 3 रन ही बना पाए। दिन के आखिरी लम्हों में 101 रन पर यूपी ने चौथा विकेट गंवा दिया। इस तरह दूसरे दिन स्टंप्स तक यूपी का स्कोर था 4 विकेट पर 102 रन। उसकी कुल बढ़त पहली पारी में 38 रन की लीड मिलने के बाद 140 रन की हो गई है।

गोवा के लिए दूसरी पारी में यश कसवांकर ने दो विकेट लिए जबकि मिसाल और तेजराना को एक-एक विकेट मिला। यश ने पहली पारी में पांच विकेट लिए थे। इससे पहले गोवा ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 43 रन से की, लेकिन उसकी पूरी टीम पहली पारी में 164 रन पर आउट हो गई और उसे 38 रन की बढ़त गंवानी पड़ी।

शिवेंद्र भुजबल ने 98 गेंद पर 44 रन बनाकर टीम के लिए सर्वाधिक योगदान दिया। कसवांकर ने 36 और कप्तान अभिनव तेजराना ने 26 रन बनाए। गोवा ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवा दिए। अंसारी ने 45 रन देकर पांच विकेट चटकाए। कार्तिक यादव और वंश चौधरी ने दो-दो विकेट हासिल किए। उत्तर प्रदेश की टीम तीसरे दिन अपनी बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश करेगी।

ग्रुप ए के अन्य मुकाबलों में क्या-क्या हुआ?

पुडुचेरी में ग्रुप ए के एक अन्य मैच में मेहमान मध्य प्रदेश ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में पांच विकेट पर 302 रन बना लिए। इससे उसे पुडुचेरी की पहली पारी के 177 रन के जवाब में 125 रन की बढ़त मिल गई। चंचल राठौर ने 78 और शुभम शर्मा ने 58 रन बनाकर अहम योगदान दिया जबकि कप्तान रजत पाटीदार 107 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्होंने पारी को मजबूती दी।

पुडुचेरी की ओर से रितेश गुडे ने सर्वाधिक 53 रन बनाए। मध्य प्रदेश के लिए रवि किरण ने 51 रन देकर तीन विकेट लिए। वहीं जम्मू-कश्मीर की टीम पहली पारी में 260 रन पर आउट हो गई। कवलप्रीत सिंह ने 96 रन बनाए और शतक से चूक गए जबकि पारस डोगरा ने 36 रन का योगदान दिया। इसके जवाब में विदर्भ की ओर से रविकुमार समर्थ ने 133 रन की शानदार पारी खेली।

राजनीश गुरबानी ने 44 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। विदर्भ ने दिन का खेल समाप्त होने तक सात विकेट पर 253 रन बना लिए थे। जम्मू-कश्मीर के उमर नजीर मीर ने चार विकेट लिए। विदर्भ की टीम पहली पारी के आधार पर मेजबान टीम से केवल सात रन पीछे है। एक अन्य मुकाबले में बड़ौदा ने वडोदरा में बिहार को पहली पारी में 166 रन पर आउट करने के बाद 416 रन बनाकर 250 रन की बढ़त हासिल की।

प्रियांशु मोलिया ने 132 रन की पारी खेली जबकि दीपक हुड्डा ने 70 और महेश पिथिया ने 61 रन बनाए। बिहार की पहली पारी में राज लिम्बानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 32 रन देकर चार विकेट लिए। बिपिन सौरभ ने बिहार के लिए सर्वाधिक 58 रन बनाए। दूसरी पारी में बिहार ने दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के चार रन बना लिए थे। टीम अब भी बड़ौदा से 246 रन पीछे है।

टीम इंडिया से बाहर सरफराज खान का रणजी ट्रॉफी में बेहतरीन शतक, मुशीर का पचासा; मुंबई ने हिमाचल पर बनाई 258 की बढ़त

भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे सरफराज खान ने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे मैच में शतक जड़ा। वह हिमाचल प्रदेश के खिलाफ दूसरे मैच के दूसरे दिन के अंत तक 139 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं मुंबई ने 258 रन की बढ़त बना ली है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





