भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बैटर एस बद्रीनाथ ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें उन्होंने रिंकू सिंह को जगह नहीं दी। वहीं उनकी टीम में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी जगह बनाने में सफल नहीं रहे जो टी20 प्रारूप में भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं और वो इस प्रारूप में भारत के सबसे रेगुलर बॉलर हैं।

रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह को नहीं दिया मौका

बद्रीनाथ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर प्लेइंग इलेवन का चयन करते हुए ओपनर के रूप में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा का चयन किया जबकि इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा को मध्यक्रम में रखा। उन्होंने अपनी टीम में ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे और सूर्यांश शेडगे को जगह दी। उन्होंने टीम में फिनिशर के रूप में शिवम दुबे को रखा जो तेज गेंदबाजी भी करते हैं।

बद्रीनाथ ने अपनी इस प्लेइंग इलेवन में दो स्पिनर को जगह दी। उन्होंने स्पिनर के रूप में हर्ष दुबे और रवि बिश्नोई दोनों को टीम में शामिल किया। वहीं उन्होंने तेज गेंदबाज के रूप में प्रिंस यादव और मयंक यादव को शामिल किया। हालांकि उन्होंने अर्शदीप सिंह को टीम में जगह नहीं दी जिनके पास काफी अनुभव है जो हैरान करने वाला रहा। उन्होंने यश शर्मा और अशोक शर्मा को भी अपनी इस टीम में जगह नहीं दी।

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 के लिए बद्रीनाथ ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, मयंक यादव।

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