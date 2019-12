ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान रिकी पोंटिंग ने 30 दिसंबर को दशक की बेस्ट टेस्ट टीम का ऐलान किया है। पिछले 10 साल में पूरी दुनिया के स्टार खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर पोंटिंग ने इस टीम का चयन किया। इसमें एकमात्र भारतीय विराट कोहली को बतौर कप्तान टीम का हिस्सा बनाया गया है। उनकी इस टीम में 4 खिलाड़ी इंग्लैंड तो 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं। पोंटिंग की इस टीम में भले ही कोहली को मौका मिला हो लेकिन भारतीय फैंस को उनकी यह टीम रास नहीं आ रही है और पोंटिंग को यूजर्स जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

इंग्लैंड की टीम से पोंटिंग ने बेन स्टोक्स, एलिस्टर कुक, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन को शामिल किया है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने स्मिथ, वार्नर और नाथन ल्योन को जगह दी है। पोंटिंग ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, ”हर कोई दशक की अपनी टीम चुन रहा है तो मैंने सोचा कि मुझे भी इस खेल में शामिल होना चाहिए।

7/11 men are from Aus and Eng (team ranked at 4 and 5). Only 1 man from the world’s #1 test team. Alright then.

Seeing everyone lefting out Cheteswar Pujara. Don’t know on what basis.

Lyon over Ashwin too.

What Mohd Shami did wrong?

India been the most successful test team of this decade.

Yet only Kohli is there.

Tell us legend @RickyPonting

— Mohammad Arham (@Arham_0798) December 30, 2019