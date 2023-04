सचिन तेंदुलकर से विराट कोहली की तुलना के लिए करना होगा इंतजार, रिकी पोंटिंग ने बताया दोनों दौर का फर्क

रिकी पोंटिंग ने कहा कि जब सचिन तेंदुलकर वनडे खेलते थे तब 50 ओवर के बाद गेंद की शक्ल बदल जाती थी। उसे रिवर्स स्विंग मिलती थी जो आज देखने को नहीं मिलती। विराट कोहली बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उनके नाम 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शतक हैं।

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। (सोर्स – सोशल मीडिया)

आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने सचिन तेंदुलकर को तकनीकी तौर पर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज करार देते हुए कहा कि उनके पास गेंदबाजों से मिलने वाली हर चुनौती का जवाब होता था। मास्टर ब्लास्टर और विराट कोहली की तुलना पर उन्होंने कहा कि इसके लिए इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि विराट का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म होने के बाद ही तेंदुलकर से उनकी तुलना करना सही होगा। रिकी पोंटिंग ने कहा,‘‘ मैं पहले भी कह चुका हूं कि तकनीक के मामले में सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, जिन्हें मैने देखा या जिनके साथ या जिनके खिलाफ खेला। गेंदबाजी इकाई के रूप में हम जो भी रणनीति बनाते थे, उनके पास उसका जवाब होता था। चाहे भारत में हो या आस्ट्रेलिया में।’’ सचिन तकनीकी रूप से सर्वश्रेष्ठ सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर ‘आईसीसी रिव्यू्’ में पोंटिंग ने कहा,‘‘ खिलाड़ियों की रैंकिंग करना या उनका आकलन करना कठिन होता है क्योंकि हर कोई अलग तरह से खेलता है, लेकिन मैने जिस दौर में खेला है, उसमें सचिन तकनीकी रूप से सर्वश्रेष्ठ था।’’ तेंदुलकर और कोहली की तुलना के बारे में उन्होंने कहा,‘‘ सचिन के करियर के आखिरी दौर में विराट ने खेलना शुरू किया, लेकिन अब खेल अलग है। अलग नियम है मसलन 50 ओवर के क्रिकेट में सर्कल के बाहर कम फील्डर होते हैं, दो नयी गेंद ली जाती है और अब बल्लेबाजी पहले से आसान हो गई है।’’ तेंदुलकर के दौर में पुरानी गेंद को खेलना बहुत कठिन होता था पोंटिंग ने कहा कि तेंदुलकर के दौर में पुरानी गेंद को खेलना बहुत कठिन होता था क्योंकि उसे रिवर्स स्विंग मिलती थी । पोंटिंग ने कहा,‘‘ जब सचिन वनडे खेलते थे तब 50 ओवर के बाद गेंद की शक्ल बदल जाती थी। उसे रिवर्स स्विंग मिलती थी जो आज देखने को नहीं मिलती। विराट बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उनके नाम 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शतक हैं। सचिन ने सौ शतक बनाए हैं। विराट का कैरियर खत्म होने के बाद दोनों की तुलना करना सही रहेगा।’’ सचिन तेंदुलकर ने बीस साल से ज्यादा लगातार अच्छा खेला है पोंटिंग ने कहा ,‘‘मैं खिलाड़ी की काबिलियत का आकलन इस आधार पर करता हूं कि वह कितने साल खेल सका । यह सही तरीका इसलिए है क्योंकि इतने लंबे समय तक लगातार अच्छा खेलना आसान नहीं होता। कुछ खिलाड़ी आते हैं और तीन चार साल तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लगते हैं, लेकिन लंबे समय तक टिकना कठिन होता है और सचिन तेंदुलकर ने बीस साल से ज्यादा लगातार अच्छा खेला है।’’ https://www.jansatta.com/blank.html

