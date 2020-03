भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2003 में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। टीम इंडिया 1983 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची थी। सौरव गांगुली की टीम से फैंस को चैंपियन बनने की उम्मीद थी, लेकिन खिताब ऑस्ट्रेलिया जीत गया। उसके लिए कप्तान रिकी पोंटिंग ने फाइनल में आक्रामक पारी खेलते हुए नाबाद 140 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ट्विटर पर उस मैच में इस्तेमाल किए गए बल्ले की तस्वीर शेयर की। भारतीय फैंस ने इस ट्वीट पर पोंटिंग के मजे ले लिए।

पोटिंग ने लिखा, ‘‘हम सभी इस समय घर पर हैं और हमें कुछ समय मिला है। इस दौरान मैं आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करूंगा जो मैंने अपने करियर में संभाल कर रखी हैं। यह वो बैट है, जिसे मैंने 2003 के फाइनल मैच में इस्तेमाल किया था।’’ पोंटिंग ने उस मैच में 121 की गेंद की पारी में 8 छक्के और 4 चौके लगाए थे। इसके बाद क्रिकेट फैंस के बीच अफवाह उड़ी थी कि उनके बल्ले में स्प्रिंग लगा हुआ था। इसी कारण गेंद सीधे बाउंड्री के पार जा रही थी।



पोंटिंग ने जैसे ही ये तस्वीर शेयर की, भारतीय फैंस ने उनके मजे लेने शुरू कर दिए। एक फैन ने लिखा- स्प्रिंग किधर डाली थी? वहीं, एक ने कहा- अच्छा तो इसी 1 अरब लोगों के सपनों को रौंदा गया था। वहीं, एक फैन ने लिखा- कोई भारतीय इस बल्ले को नहीं भूल सकता। एक ने लिखा- स्प्रिंग किधर है? भारतीय टीम उस वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गई थी।

So, this is what ruined the dreams of 1 bn people back then

