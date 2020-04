ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल किए जाते हैं। उनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज नहीं चल पाते थे। पोंटिंग स्पिन से लेकर तेज गेंदबाजों को खेलने में माहिर थे। इसके बावजूद उन्हें अपने करियर का एक ओवर याद है जिसे वे सबसे मुश्किल मानते हैं। वह ओवर इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने किया था। इसे पोंटिंग ने करियर का सर्वश्रेष्ठ ओवर करार दिया।

दरअसल, 2005 में ऑस्ट्रेलियाई टीम एशेज सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड गई थी। सीरीज के एजबेस्टन टेस्ट में फ्लिंटॉफ के सामने पोंटिंग नहीं टिक सके। वे उस ओवर में बिल्कुल भी सहज नजर नहीं आए। फ्लिंटॉफ ने ओवर की आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। मजेदार बात यह है कि वह फ्लिंटॉफ के ओवर की सातवीं गेंद थी। इससे पहले छठी गेंद नो-बॉल थी।

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उस ओवर के वीडियो को पोस्ट कर लोगों से उसके बारे में पूछा था। उसने इस विडियो के साथ कैप्शन दिया था- क्या रोंगटे खड़े होने के लिए कोई इमोजी होता है। इस पर पोंटिंग ने इंग्लैंड क्रिकेट को जवाब दिया- ‘‘एक क्लासिक रिवर्स स्विंग जिसकी रफ्तार 90 मील प्रति घंटे से ज्यादा थी।’’ बाद में पोंटिंग ने माना था कि एशेज 2005 की सीरीज सर्वकालिक बेस्ट सीरीज में शामिल है। हालांकि, इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड ने माइकल वॉन की कप्तानी में एशेज जीती थी।

Best over I ever faced. Class reverse swing at 90odd mph! https://t.co/EUdN9P64Cr

— Ricky Ponting AO (@RickyPonting) April 10, 2020