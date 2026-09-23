भारतीय घरेलू क्रिकेट के उभरते युवा खिलाड़ियों को लेकर शेष भारत U-23 टीम का ऐलान कर दिया गया है। बड़ौदा के प्रतिभाशाली बल्लेबाज प्रियांशु मोलिया टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि मुंबई के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवाजीत सैकिया की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है।

शेष भारत U-23 टीम का मुकाबला पिछले सत्र में कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी जीतने वाली तमिलनाडु की टीम से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। यह चार दिवसीय मुकाबला एक अक्टूबर से खेला जाएगा।

गुजरात के राजकोट में 17 जून 2005 को जन्में प्रियांशु मोलिया का 2025-26 घरेलू सीजन शानदार रहा। प्रियांशु मोलिया ने विजय हजारे ट्रॉफी के सात मैचों में 63 के औसत से 379 रन बनाए। इसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल थे।

प्रियांशु मोलिया ने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर शतक लगाया था। प्रियांशु मोलिया ने तब रणजी ट्रॉफी में ओडिशा के खिलाफ 118 रन की पारी खेली थी। प्रियांशु मोलिया ने अपने अंतिम लिस्ट ए मैच में भी शतक लगाया था, जो उन्होंने आठ जनवरी 2026 को चंडीगढ़ के खिलाफ खेला था।

प्रियांशु मोलिया ने क्रुणाल पंड्या की अगुआई में खेलते हुए उस मैच में 106 गेंद में 113 रन की पारी खेली थी। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और एक छक्का लगाया था। उस मैच में हार्दिक पंड्या भी बड़ौदा टीम का हिस्सा थे।

मुंबई के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। अंगकृष रघुवंशी ने आईपीएल 2026 में 12 पारियों में 146 के स्ट्राइक-रेट से 422 रन बनाए थे। इसमें पांच अर्धशतक शामिल थे।

दिल्ली में 05 जून 2004 को जन्में अंगकृष रघुवंशी ने पिछले सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए सात मैचों में दो अर्धशतकों की मदद से 270 रन भी बनाए थे। अंगकृष रघुवंशी ने अब तक चार प्रथम श्रेणी, 18 लिस्ट ए और 50 टी20 मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने क्रमशः 191, 535 और 1156 रन बनाए हैं।

तमिलनाडु के खिलाफ मैच के लिए U23 शेष भारत टीम

प्रियांशु मोलिया (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (उप कप्तान), आयुष जेठवा, मनन भट्ट, दिग्विजय पाटिल, रक्षित मेहता, अरवेल्ली अवनीश राव (विकेटकीपर), मयंक वर्मा (विकेटकीपर), इमानजोत सिंह चहल, चंद्रराज राठौड़, वरुण सिंह भुई, गणेश सुतार, निखिल गिरि, चेतन शर्मा, जी सुमित।

हैरी ब्रुक टॉप-5 में, इशान-अभिषेक का जलवा कायम; ICC T20I रैंकिंग में तिलक वर्मा को नुकसान, अबरार बने नंबर 1

आईसीसी की ताजा टी20आई रैंकिंग में हैरी ब्रुक को फायदा हुआ और वो टॉप-5 में पहुंच गए जबकि इशान किशन और अभिषेक शर्मा का जलवा बरकरार है। वहीं पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद टी20आई गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बन गए। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)