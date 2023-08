Reliance AGM 2023: रिलायंस की ‘फैक्ट्री’ में खिलाड़ी भी होते हैं तैयार, पिछले साल जीते 139 पदक; नीता अंबानी ने AGM में दी जानकारी

Reliance AGM 2023: नीता अंबानी ने कहा, ‘खेल में हमेशा खुशी और उम्मीद फैलाने की जादुई क्षमता है। एमआई फ्रेंचाइजी ने 4 देशों में 5 टीमों के साथ विश्व स्तर पर विस्तार किया है।’

रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम को संबोधित करतीं नीता अंबानी (स्क्रीनग्रैब- यूट्यूब वीडियो)। आईपीएल 2023 के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच का आनंद लेतीं मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी। (सोर्स- पीटीआई फाइल फोटो)

