लाल बजरी के दिग्गज जूझ रहे हैं चोटों से

नडाल और जोकोविच करिअर के 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं।

जोकोविच।( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

लाल बजरी पर खेले जाने वाली टेनिस का आधा रास्ता तय हो चुका है और अब इस तरह की सतह पर खेला जाने वाला सबसे बड़ा टेनिस टूर्नामेंट शुरू होने में महज एक महीने भर का वक्त रह गया है। बात हो रही है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट की, जो कि 28 मई से शुरू होने वाला है। जब लाल बजरी की बात होती है तो जेहन में जिस दिग्गज का नाम सबसे ऊपर आता है, वह राफेल नडाल है। नडाल और लाल बजरी के कोर्ट रोलांड गैरोस में लगभग अटूट बंधन है। नडाल लाल बजरी के कद्दावर खिलाड़ी हैं। लेकिन उनके प्रशंसक और समर्थक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके पसंदीदा नडाल फ्रेंच ओपन में उतर पाएंगे और उतरे तो क्या खिताबी जीत का सेहरा बांध पाएंगे। दरअसल नडाल इस साल के शुरू से गंभीर चोटों से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके प्रतिद्वंद्वी नोवाक जोकोविच के समर्थक भी अपने प्रिय खिलाड़ी की फिटनेस को लेकर फिक्रमंद हैं। क्ले के निर्विवाद सम्राट नडाल ने जनवरी में आस्ट्रेलियाई ओपन के बाद से कोई मैच नहीं खेला है क्योंकि वे कूल्हे की चोट से परेशान हैं। इस चोट के ठीक होने में अमूमन 6 से 8 सप्ताह लगने थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगता कि तय समय पर वे स्वस्थ हो पाएंगे। ऐसा लगता है कि जोकोविच को कोहनी में दिक्कत है जिसका असर उनके प्रदर्शन में पड़ रहा है। मोंटे कार्लो ओपन में कोहनी की इस समस्या के कारण 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक तीसरे दौर के मैच में इटली के लोरेंजो मुसेटी से हार गए थे। मुसेटी ने उनकी आठ बार सर्विस तोड़ी थी। हाल ही में एक साक्षात्कार में, जोकोविच से कोहनी की चोट और बाद में मैड्रिड से वापसी के बारे में सवाल किया गया था। उन्होंने दावा किया कि कोहनी आदर्श स्थिति में नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में और प्रतिस्पर्धा करने के लिए काफी अच्छी है। इस दावे से ऐसा लगता है कि कोहनी की चोट बढ़ गई है क्योंकि वे बहुत अधिक टेनिस खेलते हैं। संकेत तो यह है कि चोट इतनी गंभीर नहीं है कि उन्हें पूरी तरह से खेलने से रोक सके। लेकिन रोलांड गैरोस को जीतने के लिए उन्हें दो सप्ताह में सात मैच जीतने होंगे, यह एक चिंता का विषय है। वैसे अप्रैल के अंत तक दोनों में से कोई भी खिलाड़ी अपने क्ले कोर्ट मुकाबलों के लिए अपनी सामान्य स्थिति के आस-पास नहीं पा रहा है। इससे दोनों पक्षों में बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि यह जोड़ी आमतौर पर पेरिस में एक-दूसरे के साथ संघर्षपूर्ण मुकाबले में होती है। नडाल जून में 37 साल के हो जाएंगे और हाल के वर्षों में कई चोटों से जूझ रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से अपने शानदार करिअर की समाप्ति के करीब पहुंच रहे हैं। पिछले साल उन्हें पेट संबंधी समस्याओं और पसलियों की पीड़ा से जूझना पड़ा। साथ ही मौजूदा समय में उनके पैरों में भी दिक्कत है, जिससे वे अपने पूरे करिअर में जूझते रहे। नडाल ने हाल ही में पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में अपने प्रशंसकों से कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे आस्ट्रेलिया में मांसपेशियों में बड़ी चोट लगी थी। प्रारंभ में, इसके छह से आठ सप्ताह में ठीक होने की उम्मीद थी। अब लगता है यह 14 सप्ताह तक खिंचेगी। वास्तव में यह स्थिति वह नहीं है, जिसकी हमने अपेक्षा की थी। मैंने सभी चिकित्सा मानदंडों का पालन किया है, लेकिन सुधार वैसा नहीं है जैसा कि शुरू में विशेषज्ञों ने हमें बताया था। मैं खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता हूं। फ्रेंच ओपन शुरू होने से एक सप्ताह पहले जोकोविच का जन्मदिन भी आ रहा है। वे भी 36 साल के हो गए हैं। वे अब भी शरीर के एक हिस्से की समस्याओं से निपट रहे हैं। इनके कारण 2017 में उनके खेल को पटरी से उतर गया था और उस वर्ष विंबलडन के बाद उनका सत्र समय से पहले समाप्त हो गया था। इस साल अपनी पहली दो क्ले स्पर्धाओं में 2-2 से पिछड़ने के बाद, जोकोविच ने हाल ही में मैड्रिड मास्टर्स 1000 प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया है। यह एक ऐसा टूर्नामेंट है, जिसमें उन्होंने पहले तीन बार कब्जा किया है। उन लोगों के लिए, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी देखना चाहते हैं, विशेष रूप से ग्रैंड स्लैम में, उनके लिए नोवाक का मैड्रिड से अपने को बाहर कर लेना एक ऐसा उपाय है, जिससे वे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें। नडाल और जोकोविच करिअर के 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। इस साल के फ्रेंच ओपन में दोनों का बहुत कुछ दांव पर लगा है। यह एक ऐसा तथ्य है, जिससे दोनों खिलाड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब दोनों अपनी चोटों के मुद्दों को सुलझा रहे हैं, तो नए व अनुभवी खिलाड़ियों की एक पूरी फौज है जो रोलैंड-गैरोस में दोनों के प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होने पर एक भी आंसू नहीं बहाएगी। भले ही नडाल और जोकोविच दोनों फ्रेंच ओपन के समय स्वस्थ हो जाएं, लेकिन 2023 का संस्करण शायद पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा मौके वाला है। 19 वर्षीय कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने अपने युवा करिअर में नडाल और जोकोविच दोनों को पहले ही हरा दिया है, इस बात की परवाह किए बिना कि बिग थ्री के दो सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद हैं या नहीं, कई लोगों के लिए पसंदीदा माने जाते हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

