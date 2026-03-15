आईपीएल 2026 से ठीक पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु के विकेटकीपर जितेश शर्मा ने एमएस धोनी और ऋषभ पंत को इग्नोर करते हुए एडम गिलक्रिस्ट को दुनिया का बेस्ट विकेटकीपर करार दिया। जितेश शर्मा ने दिस और दैट चैलेंज में हिस्सा लिया और इसमें उन्होंने बताया कि विकेटकीपर के रूप में उनकी पहली पसंद धोनी नहीं बल्कि गिलक्रिस्ट हैं।
जितेश ने गिलक्रिस्ट को बताया बेस्ट विकेटकीपर
आरसीबी के एक वीडियो शेयर किया जिसमें जितेश शर्मा दिस और दैट चैलेंज में हिस्सा लेते हुए नजर आए। इस चैलेंज के राउंड की शुरुआत ब्रेंडन मैकुलम और कुमार संगकारा जैसे दिग्गजों के साथ हुई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले श्रीलंकाई दिग्गज को चुना। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने इस दिग्गज श्रीलंकाई विकेटकीपर-बल्लेबाज के मुकाबले केएल राहुल को बेहतर विकेटकीपर बताया।
इसके बाद उन्होंने केएल राहुल और ऋषभ पंत में से पंत का चयन किया। जब जितेश के सामने ऋषभ पंत और गिलक्रिस्ट में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तब उन्होंने गिली को अपनी पसंद बताया साथ ही धोनी और गिलक्रिस्ट में भी उन्होंने गिली का ही नाम लिया। यही नहीं उन्होंने मार्क बाउचर, दिनेश कार्तिक, एबी डिविलियर्स के ऊपर भी एडम गिलक्रिस्ट को ही तरजीह दी और आखिर में खुद उपने ऊपर भी गिली को ही चुना।
गिलक्रिस्ट के बारे में बात करते हुए जितेश ने कहा कि मुझे लगता है कि वह ऐसे विकेटकीपर थे जिन्होंने विकेटकीपिंग के महत्व को समझाया और यह दिखाया कि एक विकेटकीपर भी आक्रामक शॉट खेल सकता है। उस समय उन्होंने इस दिशा में एक नया दौर शुरू किया था इसीलिए मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। मैं उनके बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग के अंदाज का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और जब मैं अकेले बैठकर उन्हें खेलते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है।
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