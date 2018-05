IPL 2018, RCB vs SRH: दो शानदार रनआउट, रन भी बटोरे, अकेले लड़ते रहे विराट कोहली

विराट कोहली कल (सोमवार) के मुकाबले में लड़ते रहे। उन्होंने अकेले हैदराबाद से लोहा लेने की पुरजोर कोशिश की। कप्तानी से लेकर बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण। उन्होंने हर चीज में अपना दम झोंका। हालांकि, वह अपनी टीम को मैच नहीं जिता सके। लेकिन अपने प्रयासों से वह फैंस के दिल जरूर जीतते दिखे। कोहली ने दो शानदार रनआउट किए। बल्लेबाजी में टीम के लिए रन भी बटोरे।

आपको बता दें कि सात मई को बेंगलुरू और हैदराबाद के बीच मुकाबला हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2018 का 39वां मैच हैदराबाद ने पांच रनों से अपने नाम किया। राजीव गांधी स्टेडियम में हुए मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की थी।

हैदराबाद ने 20 ओवर्स में कुल 146 रन का टारगेट बनाया था, जवाबी पारी में आरसीबी की टीम छह विकेट के नुकसान पर 141 रन ही बना पाई थी। हालांकि, बेंगलुरू को जिताने के लिए कप्तान कोहली अपनी एड़ी चोटी का जोर आजमाते नजर आए थे।

क्षेत्ररक्षण के दौरान कप्तान कोहली ने विपक्षी टीम के मनीष पांडे और राशिद खान को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया था। पांडे पांच रन पर आउट हो गए थे, जबकि राशिद महज एक रन बनाकर चलते बने थे।

आगे टीम की बैटिंग आने पर विराट ने 30 गेंदों में 39 रन बनाए थे, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल था। वह 130 की स्ट्राइक रेट के साथ इस मैच में खेले थे। आरसीबी की ओर से इस मैच में कोहली का स्कोर सर्वाधिक था। उनके बाद दूसरे नंबर पर कॉलिन डे ग्रांडहोमी ने 29 गेंदों पर 33 रन बनाए थे। देखिए कोहली ने कैसे कल के मैच में कमाल दिखाया था-

