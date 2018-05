IPL 2018, RCB vs SRH: एबी डिविलियर्स का यह कैच देख सभी हैरान, विराट कोहली ने बताया- स्पाइडरमैन

एबी डिविलियर्स कमाल के फील्डर हैं। गुरुवार (17 मई) को उन्होंने यह बात साबित की। अपने अनोखे कैच के जरिए। एबी ने कैच कुछ ऐसा लपका कि लोग उन्हें सुपरहीरो बताने लगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के कप्तान विराट कोहली ने उनकी तुलना स्पाइडरमैन से करा दी। उन्होंने कहा कि जो डिविलियर्स ने किया, वह आम लोग नहीं कर सकते। कोहली के अलावा क्रिकेट दिग्गजों और फैंस ने भी डिविलियर्स के कैच पर जमकर उनकी तारीफ की।

आपको बता दें कि 17 मई की शाम बेंगलुरू के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरू और हैदराबाद का मुकाबला हुआ था। केन विलियमसन की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की थी। बेंगलुरू की टीम ने 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए थे, जबकि जवाबी पारी में हैदराबाद तीन विकेट गंवाकर 204 रन पर ही ढेर हो गई। ऐसे में यह मुकाबला कोहली की टीम ने 14 रनों से अपने नाम किया।

मैच के बाद बेंगलुरू की जीत के अलावा एक और चीज पर जमकर चर्चा हुई। वह था- एबी डिविलियर्स का कैच। मूलरूप से दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलने वाले डिविलियर्स ने बाउंड्री के पास जाती गेंद को हवा में उछलकर एक हाथ से लपक लिया था। कैच के पहले सभी को लग रहा था कि वह शॉट बाउंड्री पार जाकर छक्का बनेगा, मगर डिविलियर्स ने वैसा होने न दिया और अपने नाम यह ऐतिहासिक कैच कर लिया।

Phew! A last over thriller and @RCBTweets have beaten @SunRisers by 14 runs iin their final home game this season. They stay alive in the battle for 2 Playoff spots. #RCBvSRH #VIVOIPL pic.twitter.com/Af4oUHs21I

— IndianPremierLeague (@IPL) May 17, 2018