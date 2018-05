IPL 2018, RCB vs MI: आउट होने के बावजूद अंजान बने रहे कोहली? टि्वटर यूजर्स का फूटा गुस्सा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) के कप्तान विराट कोहली मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ हुए मैच में आउट होने के बाद भी अनजान बने रहे। कोहली के रिएक्शन से लगा रहा था कि मानो कुछ हुआ ही न हो। मैदान में कोहली के इस रवैये को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस ने अपनी नाराजगी जाहिर की। गुस्साए यूजर्स ने कहा कि आउट होने पर इस तरह का बर्ताव अच्छे खिलाड़ी की निशानी नहीं है। यही कारण है कि आज भी लोग सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी सरीखे खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं।

आपको बता दें मंगलवार (दो मई) को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 31वां मैच खेला गया। एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी और एमआई आमने-सामने थीं। टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी की। आरसीबी ने 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए थे। लेकिन जवाबी पारी में मुंबई की टीम सिर्फ 153 रन ही बना सकी थी। ऐसे में बेंगलुरू ने यह मुकाबला अपने नाम किया। लेकिन कप्तान कोहली इसी मैच में अपने हाव-भाव को लेकर फैंस की आलोचना का शिकार हो गए।

हुआ यूं कि कोहली जब आउट हुए थे, उस वक्त वह एक पल के लिए बिल्कुल अनजान बने रहे थे। उन्होंने टीम के लिए 26 गेंदों पर 32 रन बनाए थे। हार्दिक पंड्या की गेंद पर कीरॉन पोलार्ड ने उनका कैच लपका था।

यहां देखें कोहली का आउट होने पर रिएक्शन–

M31: RCB vs MI – Fall of Wickets https://t.co/rGyiIxhLnM via @ipl — Abhishek Gupta (@kalamkafakeer) May 2, 2018

Kohli escapes: A nick to the keeper but the umpire doesn't spot it RCB now 121/2 https://t.co/s0x16UpKnp #RCBvMI #IPL2018 — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) May 1, 2018

फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों ने कोहली की इसी मसले पर आलोचना करना शुरू कर दी। सुनील टक ने लिखा, “ये स्मार्ट क्रिकेट नहीं है। यह सरासर गलत है। कोहली को चुपचाप चले जाना चाहिए था। वह बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं। आइकन कभी चीटिंग नहीं करते।” एक अन्य यूजर ने कहा लोग सचिन और विराट की तुलना करते हैं। लेकिन अगर वे सचिन जैसे होते तो शायद वह मैदान से चले गए होते। देखिए कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं-

Virat Kohli when you nicked the ball and behave like nothing has happened…that is not the quality of a good player. And that's the reason people salute Sachin, Dhoni.#RCBvMI — Deepak Nair (@DeepakNair1991) May 1, 2018

That’s not ‘smart’ cricket Sunny Paaji.

That’s totally unethical. Kohli should have walked gracefully. He is role model to many. Icons don’t cheat. Conscience is the first umpire and there is no referral required for it. @imVkohli

#RCBvMI — Sunil Tak (@TechYajna) May 1, 2018

@imVkohli When you nicked the ball and behave like nothing has happened…that is not the quality of a good player. And that's the reason people salute Sachin, Dhoni.#RCBvMI — Suraj Singh Rajawat (@surajawat) May 1, 2018

Still people compare Tendulkar with Kohli.. if it was Tendulkar, you know he would have walked off..the great legend, never had much DRS or waited for it. #RCBvMI — Deepak Nair (@DeepakNair1991) May 1, 2018

For Those Who Say Virat Is Next Sachin, Or Maybe Above Him, Sachin Walked Away After Nicking To The Keeper Against West Indies In WCup '11 Despite The Fact That Umpire Gave Not Out…. Never Again Say Kohli > Sachin…#RCBvMI — ßαßu ßhαïψα (@Shahrcasm) May 1, 2018

Very surprised Kohli did not walk…He has a big reputation to respect as Indian captain. IPL less important than being ambassador of India. #RCBvMI — Dr.Sanket Bhalgat (@DrSanketBhalgat) May 1, 2018

If there was Sachin, he might himself walked off without watching umpires decision !! Unlike Virat kohli & ABD GOD FOR A REASON#RCBvMI Hey RCBians don't take it as a troll, it is truth !! — D E E P A N K A R (@4ever_sachinist) May 1, 2018

