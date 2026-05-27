आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का आगाज हुआ 26 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच क्वालिफायर 1 मुकाबले से। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई और गुजरात को बुरी तरह हराया। आईपीएल प्लेऑफ में यह आरसीबी की सबसे बड़ी जीत भी रही। हालांकि, ओवरऑल रनों के लिहाज से आईपीएल प्लेऑफ की यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है।

इसके अलावा आरसीबी ने इस मुकाबले में कई बेहतरीन कारनामे किए और पांच बड़े रिकॉर्ड उसके नाम दर्ज हुए। पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने इस मुकाबले में 5 विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 162 रन पर ऑलआउट हुई और 92 रन से मुकाबला हार गई। अब जानते हैं सभी पांच रिकॉर्ड के बारे में:-

IPL 2026 के क्वालिफायर 1 में RCB ने बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड

1- IPL नॉकआउट/प्लेऑफ की सबसे बड़ी जीत (रनों के लिहाज से)

105 रन: राजस्थान रॉयल्स, vs DC, वानखेड़े 2008

राजस्थान रॉयल्स, vs DC, वानखेड़े 2008 92 रन: आरसीबी, vs GT, धर्मशाला 2026 *

आरसीबी, vs GT, धर्मशाला 2026 * 86 रन: सीएसके, vs DC, चेन्नई 2012

सीएसके, vs DC, चेन्नई 2012 81 रन: मुंबई इंडियंस, vs LSG, चेन्नई 2023

मुंबई इंडियंस, vs LSG, चेन्नई 2023 71 रन: आरसीबी, vs RR, पुणे 2015

2- आईपीएल में RCB का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर

263/5: vs PWI, बेंगलुरु 2013

vs PWI, बेंगलुरु 2013 262/7: vs SRH, बेंगलुरु 2024

vs SRH, बेंगलुरु 2024 254/5: vs GT, धर्मशाला 2026 *

vs GT, धर्मशाला 2026 * 250/3: vs CSK, बेंगलुरु 2026

vs CSK, बेंगलुरु 2026 248/3: vs GL, बेंगलुरु 2016

3- IPL नॉकआउट/प्लेऑफ मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा बाउंड्री (6s+4s)

38 : RCB vs GT, धर्मशाला 2026 *

RCB vs GT, धर्मशाला 2026 * 33 : CSK vs DC, चेन्नई 2012

CSK vs DC, चेन्नई 2012 32 : PBKS vs CSK, वानखेड़े 2014

PBKS vs CSK, वानखेड़े 2014 31 : GT vs MI, अहमदाबाद 2023

GT vs MI, अहमदाबाद 2023 31 : MI vs GT, न्यू चंडीगढ़ 2025

4- IPL नॉकआउट/प्लेऑफ मैच में सबसे बड़ा स्कोर

254/5 : RCB vs GT, धर्मशाला 2026 *

RCB vs GT, धर्मशाला 2026 * 233/3 : GT vs MI, अहमदाबाद 2023

GT vs MI, अहमदाबाद 2023 228/5 : MI vs GT, न्यू चंडीगढ़ 2025

MI vs GT, न्यू चंडीगढ़ 2025 226/6 : PBKS vs CSK, वानखेड़े 2014

PBKS vs CSK, वानखेड़े 2014 222/5 : CSK vs DC, चेन्नई 2012

5- IPL नॉकआउट/प्लेऑफ मैच के पॉवरप्ले में चौथा सबसे ज्यादा स्कोर

100/2 : CSK vs PBKS, वानखेड़े 2014

CSK vs PBKS, वानखेड़े 2014 84/1 : Deccan vs DC, सेंचूरियन 2009

Deccan vs DC, सेंचूरियन 2009 79/0 : MI vs GT, न्यू चंडीगढ़ 2025

MI vs GT, न्यू चंडीगढ़ 2025 76/1 : RCB vs GT, धर्मशाला 2026*

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