आईपीएल 2026 में भारत के दो दिग्गज सितारे रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला लगातार कमाल कर रहा है। पहले मैच में दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। सीजन के पहले मैच में केकेआर के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलकर पिछले रविवार (29 मार्च 2026) रोहित आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। अब विराट ने एक हफ्ते में ही रोहित का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

आईपीएल 19 के 11वें मुकाबले में सीएसके के खिलाफ विराट कोहली ने 18 गेंद पर 28 रन की पारी खेली। उन्होंने बहुत लंबी पारी नहीं खेली लेकिन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया। उन्होंने सीएसके के खिलाफ अपने 1174 रन पूरे कर लिए। यह किसी भी खिलाड़ी के आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन हैं। इससे पहले रोहित ने केकेआर के खिलाफ 1161 रन पूरे करते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था।

IPL में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

1174 रन: विराट कोहली बनाम सीएसके

विराट कोहली बनाम सीएसके 1161 रन: रोहित शर्मा बनाम केकेआर

रोहित शर्मा बनाम केकेआर 1159 रन: विराट कोहली बनाम पंजाब किंग्स

विराट कोहली बनाम पंजाब किंग्स 1134 रन: डेविड वार्नर बनाम पंजाब किंग्स

डेविड वार्नर बनाम पंजाब किंग्स 1130 रन: विराट कोहली बनाम दिल्ली कैपिटल्स

विराट कोहली बनाम दिल्ली कैपिटल्स 1093 रन: डेविड वार्नर बनाम केकेआर

डेविड वार्नर बनाम केकेआर 1092 रन: रोहित शर्मा बनाम दिल्ली कैपिटल्स

रोहित शर्मा बनाम दिल्ली कैपिटल्स 1057 रन: शिखर धवन बनाम सीएसके

विराट कोहली छक्कों की ट्रिपल सेंचुरी से चूके

विराट कोहली के नाम आईपीएल में इस मैच से पहले तक 296 छक्के दर्ज थे। उनके पास 4 छक्के लगाकर छक्कों की ट्रिपल सेंचुरी पूरी करने का मौका था। विराट ने 18 गेंद की पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया। वह अपने 300 छक्के पूरे करने से तीन सिक्स पीछे रहे गए। विराट को 7 रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला था। इसके बाद वह 18 गेंद पर 28 रन बनाकर अंशुल कम्बोज का शिकार बने।

अभिषेक शर्मा ने की रोहित शर्मा और संजू सैमसन की बराबरी, ये हैं एक साल में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले भारतीय

अभिषेक शर्मा साल 2026 में टी20 क्रिकेट खेलते हुए छठी बार डक पर आउट हुए। उनको मोहम्मद शमी ने अपना शिकार बनाया। इसी के साथ एक साल में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने के मामले में अभिषेक ने रोहित शर्मा और संजू सैमसन की बराबरी की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



