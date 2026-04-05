आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना है। इस मैच से पहले बेंगलुरु के मौसम ने चिंता बढ़ा दी है। यह मैच बेंगलुर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में होगा। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार मैच के बीच बारिश खलल डाल सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। यानी इस हाईवोल्टेज आईपीएल मैच पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं।

आरसीबी ने अभी तक इस सीजन सिर्फ एक मैच खेला है और वह था सीजन का पहला मुकाबला। डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराते हुए सीजन का आगाज किया था। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को अपने लगातार पहले दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा था। अब अगर यह मुकाबला बारिश के कारण नहीं पूरा हो पाता है तो सीएसके के लिए मुसीबत बढ़ सकती है।

क्या है मौसम का पूर्वानुमान?

एक्यूवेदर के मुताबिक बेंगलुरु में शाम 6 बजे के बाद 7-8 प्रतिशत बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के हिसाब से यह अनुमान बढ़ भी सकता है। आईएमडी ने रविवार दोपहर बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज तूफान और बारिश की संभावना जताई है। बेंगलुरु के आसपास के शहरों में भी तेज बारिश और तूफान की संभावना जताई गई है।

क्रिकबज की बात करें तो उनके प्रिव्यू में भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें बताया गया है कि मैच के बीच हल्की बारिश का असर देखने को मिल सकता है। आमतौर पर बेंगलुरु में मौसम अचानक भी करवट लेता है। ऐसे में अगर बारिश ने खलल डाला तो फैंस का मजा किरकिरा हो सकता है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वाड

फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा, जैकब बेथेल, रसिख सलाम डार, कनिष्क चौहान, वेंकटेश अय्यर, जोश हेज़लवुड, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल, जॉर्डन कॉक्स, स्वप्निल सिंह, सात्विक देसवाल।

चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, मैट हेनरी, खलील अहमद, जेमी ओवरटन, राहुल चाहर, मैथ्यू शॉर्ट, रामकृष्ण घोष, गुरजपनीत सिंह, अकील हुसैन, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्विल पटेल, अमन खान, डेवाल्ड ब्रेविस, जकारी फाउल्केस।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु-चेन्नई सुपर किंग्स मैच की पिच-मौसम रिपोर्ट प्लेइंग 11 और लाइव स्ट्रीमिंग समेत अन्य जानकारी

आईपीएल 2026 के 11वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु-चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। यहां इस मैच की पिच, मौसम रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और लाइव स्ट्रीमिंग समेत अन्य जानकारी दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर