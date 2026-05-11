आईपीएल 2026 के 54 मुकाबले हो चुके हैं और प्लेऑफ की रेस अब और रोमांचक हो चुकी है। अब आधिकारिक तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई हैं। यानी जंग अब आठ टीमों के बीच है। मगर इन आठ में से भी चार टीमें ही अंतिम राउंड में जगह बना पाएंगी। आरसीबी की टीम मुंबई को हराकर अंकतालिका में टॉप पर पहुंच चुकी है।

खास बात यह है कि आरसीबी टॉप पर है लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के भी आरसीबी के समान अंक हैं और समान मैच बाकी हैं। ऐसे में खेल सिर्फ नेट रनरेट का ही है। आरसीबी का नेट रनरेट टॉप 3 टीमों में सबसे अच्छा है।

अगर पिछले सीजन की रनर अप पंजाब किंग्स की बात करें तो लगातार तीन मैच हारने के बाद अब पंजाब की उम्मीदों को बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर भी इस रेस में जांबाजी से आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स रेस में बनी जरूर है लेकिन उसका प्लेऑफ में पहुंचना ना के बराबर लग रहा है। अगर दिल्ली बचे हुए अपने तीनों मैच जीतती भी है तो भी सिर्फ 14 अंक तक पहुंचेगी।

टॉप 3 में से किसी एक टीम का बिगड़ेगा खेल

चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी पूरी तरह से प्लेऑफ में जाने का मौका है। चेन्नई के तीन मुकाबले बाकी हैं और 18 अंक के लिए उसे तीनों मैच जीतने होंगे। केकेआर भी अगर बचे हुए तीनों मैच जीतती है तो उसके 17 अंक हो जाएंगे। जबकि पंजाब के लिए फायदे की बात यह है कि उसके अभी चार मैच बाकी हैं और उसके पास बारिश से रद्द हुए मैच के कारण एक अतिरिक्त अंक भी है।

पंजाब अगर चार में से तीन मैच भी जीतती है तो 19 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। ऐसे में टॉप तीन टीमों में से किसी एक टीम का खेल कम से कम बिगड़ सकता है। यह इसलिए भी है क्योंकि गुजरात टाइटंस, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के आपस में भी मैच होने हैं। ऐसे में तीनों टीमें टॉप पर रहेंगी यह मुमकिन नहीं है। कुल मिलाकर आने वाले हफ्तों में आईपीएल 2026 का रोमांच चरम पर होगा।

IPL 2026 के 54 मैचों के बाद अंकतालिका

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
आरसीबी1174141.103
सनराइजर्स हैदराबाद1174140.737
गुजरात टाइटंस1174140.228
पंजाब किंग्स1063130.571
सीएसके1165120.185
राजस्थान रॉयल्स1165120.082
केकेआर10459-0.169
दिल्ली कैपिटल्स11478-1.154
मुंबई इंडियंस (E)11386-0.585
लखनऊ सुपर जायंट्स (E)11386-0.907

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