आईपीएल 2026 के 61 मैच पूरे हो चुके हैं और अब आखिरकार प्लेऑफ की पहली टीम सभी को मिल चुकी है। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 23 रन से इस मैच में हराकर अपनी सीजन की 9वीं जीत दर्ज की और 18 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। जबकि पंजाब किंग्स को लगातार छठी हार झेलनी पड़ी और अब उसकी प्लेऑफ की राह बेहद मुश्किल हो चुकी है।

साथ ही बचे हुए तीन स्थानों के लिए अब 7 टीमों के बीच जंग है। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। इसमें से दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदें ना के बराबर हैं। दिल्ली अगर बचे हुए दोनों मैच अपने जीती भी तब भी सिर्फ 14 अंक के साथ पहुंचेगी। वहीं पंजाब ने अपना आखिरी मैच अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीता तो वह 15 अंक के साथ अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहेगी।

कैसा है प्लेऑफ का गणित?

प्लेऑफ के गणित की अब बात करें तो बचे हुए तीन स्थानों के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का 18 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने वाला मैच अहम होगा। इस मैच में जो टीम जीतेगी वह प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी और जो जीती उसकी उम्मीदें बनी रहेंगी। चेन्नई को 16 अंकों के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच हैदराबाद और फिर गुजरात से जीतने होंगे।

हैदराबाद को सीएसके और आरसीबी से जीतकर 18 अंक भी मिल सकते हैं। यानी उसके पास अभी दो मौके हैं। फिलहाल गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 21 मई को होने वाला मैच अहम होगा। अगर गुजरात जीती तो उसके 1 8 अंक हो जाएंगे और दूसरी टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली होगी। उसके बाद सीएसके का एक हार से सफर खत्म हो सकता है।

अगर सीएसके वह मैच जीती तो उसके भी 16 अंक हो सकते हैं और वह तीसरी व चौथे नंबर की टीम प्लेऑफ में बन सकती है। केकेआर और पंजाब अब अधिकतम 15-15 अंक तक ही पहुंच सकते हैं जिसके साथ प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बेहद कम है।

IPL 2026 के 61 मैचों के बाद अंकतालिका

IPL 2026 के 61 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल

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