डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी आईपीएल 2026 में एक बार फिर से अपनी धाक जमाने के लिए जमकर तैयारी कर रही है और इसी क्रम में रविवार को इस टीम ने इंट्रा स्क्वाड मैच खेला। इसमें दो टीमें बनाई गई जिसमें एक टीम क्रुणाल पंड्या (टीम क्रुणाल) की थी तो दूसरी टीम वेंकटेश अय्यर (टीम वेंकी) थी।

आरसीबी का प्रैक्टिस मैच काफी मजेदार रहा जिसमें खूब रन बने लेकिन इसमें टीम क्रुणाल को जीत मिली। टीम क्रुणाल ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 247 रन बनाए जबकि इसके जवाब में टीम वेंकी 7 विकेट पर 234 रन ही बना पाई और उसे हार मिली। वेंकटेश अय्यर की टीम में जितेश शर्मा, टीम डेविड, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी थी जबकि क्रुणाल पंड्या की टीम में देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी थे। इस मैच में कुल 481 रन बने।

टीम क्रुणाल का धाकड़ प्रदर्शन

टीम क्रुणाल ने इस मैच में खुलकर बल्लेबाजी की और देवदत्त पडीक्कल ने 33 गेंदों पर 63 रन की जोरदार पारी खेली। इसके कप्तान कप्तान क्रुणाल का भी बल्ला जमकर चला और उन्होंने 33 गेंदों पर 58 रन बना दिए जबकि रजत पाटीदार ने भी दमदार पारी खेलते हुए 25 गेंदों पर ही 74 रन ठोक दिए। क्रुणाल पंड्या की टीम की तरफ से 3 अर्धशतक लगे।

विराट कोहली ने खेली 29 रन की पारी

वेंकटेश अय्यर की टीम को हार जरूर मिली, लेकिन इस टीम की तरफ से जितेश शर्मा ने गजब का पारी खेली और उन्होंने 37 गेंदों पर 81 रन ठोक दिए। इसके अलावा वेंकटेश ने भी 16 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली जबकि विराट कोहली के बल्ले से 29 रन निकले और उन्होंने इस दौरान 12 गेंदों का सामना किया। विराट कोहली लय में दिखे और अपनी पारी के दौरान 3 छक्के भी लगाए लेकिन बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। वहीं टीम डेविड ने भी 14 गेंदों पर 36 रन की तेज पारी खेली।

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