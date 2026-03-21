आर अश्विन ने आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले के लिए आरसीबी की प्लेइंग 11 का चयन किया। आरसीबी अपना पहला मैच 28 मार्च को हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी। इस मैच के लिए उन्होंने अपनी प्लेइंग इलेवन में वेंकटेश अय्यर और देवदत्त पडीक्कल में से किसी को जगह नहीं दी।

अश्विन ने आरसीबी की प्लेइंग 11 का चयन अपने यूट्यूब चैनल पर किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे विराट कोहल से जलन है। इसका उन्होंने कारण भी बताया साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस सीजन में आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा और सबसे ज्यादा विकेट लेने में कौन सफल रहेगा। अश्विन ने कहा कि कोहली सबसे ज्यादा रन बनाएंगे जबकि सुयश शर्मा सबसे ज्यादा विकेट लेंगे।

कोहली से मुझे जलन है

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर विराट कोहली के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे उनसे जलन है। उन्होंने आगे कहा कि कोहली से मुझे जलन इसलिए है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता और फिर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया। इसके बाद उसने चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल जीता, अभी उनका जो वनडे वर्ल्ड कप का सपना है उसके पीछे भाग रहा है। उन्होंने टेस्ट से रिटायर ले लिया जिसमें वो कुछ दिन और खेल सकते थे और ऐसा सभी फील करते हैं।

टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे विराट

अश्विन ने आगे कहा कि मैंने विराट से कहा कि उनमें टेस्ट क्रिकेट अभी बाकी है, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं और वो वापस आने के बारे में नहीं सोच सकते। कोहली ने टीम को हमेशा पहले रखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनमें अभी कुछ क्रिकेट बाकी है। मेरे लिए कोहली एक ऐसी पोजिशन में हैं जहां शांति और आशीर्वाद है। उन्होंने कई टूर्नामेंट्स जीते हैं और पिछले साल आईपीएल भी जीत गया। अब सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप बाकी है जहां वो खुल्ला-खुल्ला खेल सकते हैं।

आईपीएल 2016 की तरफ कर सकते हैं बैटिंग

अश्विन ने कहा कि विराट ओपन माइंडसेट के साथ आएगा तो वो आईपीएल 2016 की तरह से खेल सकता है, लेकिन यहां पर एज एक फैक्टर हो सकता है। हालांकि वो उस तरह से खेल सकते हैं अगर वो फ्री होकर खेलने जाएं। अगर कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने 300 रन 170 की स्ट्राइक रेट से बना दिए तो भी आरसीबी के लिए अच्छा है। विराट अभी इस पोजिशन में हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और इसलिए मैंने कहा था कि मुझे कोहली से जलन है।

अश्विन ने पहले मैच के लिए किया आरसीबी की प्लेइंग 11 का चयन

विराट कोहली, फिल साल्ट, जैकब बेथल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, मंगेश यादव, यश दयाल, सुयश शर्मा (12वें प्लेयर)।

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