इंडियन प्रीमियर लीग की कई टीमों के बीच ऑफ-सीजन ट्रेड की चर्चाओं के बीच टीम इंडिया के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने 2021 से 2026 सीजन के दौरान सभी दस टीमों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग। आकाश चोपड़ा की रैंकिंग में कुछ चौंकाने वाले फैसले भी शामिल थे, क्योंकि उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहले स्थान पर नहीं रखा।

गुजरात टाइटंस पहले स्थान पर

आकाश चोपड़ा की रैंकिंग मुख्य रूप से टीमों के प्रदर्शन पर आधारित है। पूर्व क्रिकेटर ने आईपीएल का खिताब जीतने के बजाय, टीमों की रैंकिंग के लिए जीत का प्रतिशत और टीम के कितनी बार प्ले-ऑफ के लिए क्वालिफाई करने को मुख्य पैमाना माना।आकाश चोपड़ा ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर गुजरात टाइटंस को उनकी जीत की दर (विन परसेंटेज) के आधार पर पहले स्थान पर रखा। आईपीएल 2022 सीजन की विजेता टीम गुजरात की जीत का प्रतिश्त 59.49 है और इसकी वजह से उन्होंने इस टीम को टॉप पर जगह दी। आकाश ने कहा कि नंबर 1 पर मौजूद गुजरात टीम ने भले ही सिर्फ एक ट्रॉफी जीती हो, लेकिन वे तीन बार फाइनल खेल चुके हैं। अपने पांच साल के इतिहास में उन्होंने चार बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया और तीन बार फाइनल खेले।

आरसीबी को दूसरे नंबर पर मिली जगह

आकाश ने जीत प्रतिशत के आधार पर आरसीबी को दूसरे स्थान पर रखा। जहां गुजरात की जीत का प्रतिशत 59.49 है वहीं लगातार दो सीजन में आईपीएल खिताब जीतने के बावजूद आरसीबी का जीत का प्रतिशत 58.69 है। आकाश ने कहा कि मौजूदा चैंपियन दूसरे नंबर पर हैं और उन्होंने पिछले छह साल में पांच बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया और उनकी जीत का प्रतिशत 58.69 है और ये टीम गुजरात टाइटंस से ठीक पीछे है। आकाश ने तीसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स को रखा जिसने एक भी खिताब नहीं जीता है। उन्होंने कहा कि तीसरे नंबर की टीम थोड़ा हैरान कर सकती है और वो दिल्ली है, लेकिन इस टीम की जीत का प्रतिशत 48.35 है और ये टीम पिछले 6 साल में सिर्फ एक बार ही प्लेऑफ में पहुंची है।

चौथे स्थान पर राजस्थान की टीम

आकाश ने आगे कहा कि आपको हैरानी होगी कि जीत के प्रतिशत के मामले में अगली टीम राजस्थान रॉयल्स है। उन्होंने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। वे 2022 में फाइनल खेले और तीन बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया और उनकी जीत का प्रतिशत 48.35 है साथ ही ये टीम चौथे स्थान पर है। आकाश ने 5वें नंबर पर केकेआर को रखा और कहा कि जीत के प्रतिशत के मामले में राजस्थान के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का नंबर आता है। वे दो बार प्ले-ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। उन्होंने 2021 में फाइनल खेला और 2024 में ट्रॉफी जीती, लेकिन इसके अलावा वे क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनका जीत का प्रतिशत 48.31 है।

छठे स्थान पर रही सीएसके

आकाश ने सीएसके को छठे स्थान पर रखा और कहा कि इस टीम की जीत का प्रतिशत 47.72 है। खनऊ सुपर जायंट्स, जो 2026 सीजन में सबसे आखिरी पायदान पर रही थी आकाश चोपड़ा की रैंकिंग में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद से ऊपर सातवें स्थान पर रही। क्रिकेट एक्सपर्ट ने बताया कि सिर्फ जीत के प्रतिशत के आधार पर ही उन्होंने लखनऊ को हैदराबाद और पंजाब से ऊपर रखा है। आकाश ने कहा कि एक और चौंकाने वाली बात लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में है क्योंकि उन्होंने अपने 47.22 प्रतिशत मैच जीते हैं। वे 2022 और 2023 के सीजन में क्वालिफाई कर पाए थे, लेकिन 2024 से 2026 का समय उनके लिए अच्छा नहीं रहा। जीत के प्रतिशत के मामले में यह टीम हैदराबाद और पंजाब से आगे है।

आखिरी स्थान पर रही मुंबई इंडियंस

आकाश के मुताबिक पंजाब ने एक फाइनल खेला है, लेकिन वे लखनऊ से पीछे हैं। उनका जीत का प्रतिशत सिर्फ़ 47.12 है। वे सिर्फ एक बार क्वालिफाई कर पाए हैं। यही एक और समस्या है और वे छह साल में सिर्फ एक बार क्वालिफाई कर पाए हैं। चाहे आप यकीन करें या न करें सनराइजर्स हैदराबाद का जीत का प्रतिशत 42.04 है। यह थोड़ी चौंकाने वाली बात है और उन्होंने खेलने का तरीका बदला, लेकिन अपने मैचों में से सिर्फ 42 प्रतिशत ही जीते हैं। वे दो बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मुंबई को आकाश ने 10वें स्थान पर रखा और कहा कि इस टीम की जीत का प्रतिशत 42.04 है।

आकाश चोपड़ा के अनुसार IPL टीमों की रैंकिंग (2021-2026)

गुजरात टाइटंस (GT) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) दिल्ली कैपिटल्स (DC) राजस्थान रॉयल्स (RR) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) पंजाब किंग्स (PBKS) सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) मुंबई इंडियंस (MI)

ऋषभ पंत बने नंबर 1, टूटा एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड; टेस्ट में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज

ऋषभ पंत अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)