आईपीएल 2026 से ठीक पहले आरसीबी का मालिकाना हक अब आदित्य बिड़ला ग्रुप की नेतृत्व वाली समूह के पास है जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन की प्राइवेट इक्विटी शामिल हैं। आदित्य बिड़ला ग्रुप की नेतृत्व वाली समूह ने आरसीबी को 1.78 बिलियन डॉलर (करीब 16,705 करोड़ रुपये) में खरीदा है। अब सवाल ये है कि क्या आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी का नाम बदल जाएगा।

नहीं बदलेगा आरसीबी का नाम

आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम बदला जाएगा या नहीं इसको लेकर कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी अनन्या बिड़ला ने आरसीबी की मालिकाना हक मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को रीपोस्ट किया है। जिसमें बताया गया है कि टीम का नाम नहीं बदला जाएगा। यानी टीम इसी नाम के साथ आगे बढ़ेगी। अनन्या बिड़ला ने अपने पोस्ट में लिखा कि आदित्य बिड़ला ग्रुप की नेतृत्व वाली समूह ने ये फैसला किया है टीम का नाम नहीं बदला जाएगा।

आरसीबी की नई मालिकाना हक अब आदित्य बिड़ला ग्रुप की नेतृत्व वाली समूह के पास है और इसकी नई संरचना के तहत आदित्य बिड़ला ग्रुप के निदेशक आर्यमन विक्रम बिड़ला चेयरमैन का पद संभालेंगे जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सत्यन गजवानी वाइस चेयरमैन की भूमिका में नजर आएंगे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस कंसोर्टियम में बोल्ट वेंचर्स के संस्थापक डेविड ब्लिट्जर और बीएक्सपीई के सीईओ वायरल पटेल भी शामिल हैं।

आपको बता दें कि आरसीबी के पास इस वक्त दो टीमें हैं जिसमें आईपीएल में उनकी पुरुष टीम है जबकि वूमेन प्रीमियर लीग में महिला टीम भी है। आरसीबी की टीम आईपीएल की उन 8 ऑरिजनल टीमों में से एक है जो इस लीग की शुरुआत के साथ उसका हिस्सा बनी थी। तब टीम के मालिक शराब कारोबारी विजय माल्या थे जिन्होंने 450 करोड़ रुपये में आरसीबी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से खरीदी थी।

ये खबरें भी पढ़ें

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 भारतीय बैटर; सहवाग से आगे युवराज, रोहित शर्मा नंबर 1

‘हर समय रील्स बनाने में लगे रहते हैं’, अभिषेक पर भड़के योगराज; कहा- युवराज जैसा बनने में दूसरा जन्म लगेगा