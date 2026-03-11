Royal Challengers Bengaluru Schedule 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपना आईपीएल 2026 में अभियान पहले दिन यानी 28 मार्च से ही शुरू करेगी। आईपीएल 2026 के लिए अभी पहले 20 मैचों का ही शेड्यूल आया है। आरसीबी का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ बेंगलुरु में होगा। वहीं दूसरे मैच में आरसीबी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का सामना भी अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी में करेगी।

इसके बाद टीम अपने अगले दो मैच बाहर खेलेगी। आरसीबी का तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और चौथे मैच में मुंबई इंडियंस से सामना होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम रजत पाटीदार के नेतृत्व में बतौर डिफेंडिं चैंपियंस उतरेगी। 17 साल के इंतजार के बाद 2025 में पहली बार यह टीम चैंपियन बनी थी। विराट कोहली ने 650 से अधिक रन पिछले सीजन बनाए थे। अब इस बार फिर से उनके ऊपर सभी की नजरें होंगी। आरसीबी ने इस सीजन के ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर (7 करोड़) के रूप में सबसे बड़ी खरीदारी की थी।

आरसीबी के शुरुआती चार मैचों का शेड्यूल

पहला मैच: आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 28 मार्च 2026, बेंगलुरु

आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 28 मार्च 2026, बेंगलुरु दूसरा मैच: आरसीबी बनाम सीएसके, 5 अप्रैल 2026, बेंगलुरु

आरसीबी बनाम सीएसके, 5 अप्रैल 2026, बेंगलुरु तीसरा मैच: आरसीबी बनाम राजस्थान रॉयल्स, 10 अप्रैल 2026, गुवाहाटी

आरसीबी बनाम राजस्थान रॉयल्स, 10 अप्रैल 2026, गुवाहाटी चौथा मैच: आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस, 12 अप्रैल 2026, मुंबई (वानखेड़े)

आरसीबी ने ऑक्शन में इन खिलाड़ियों पर लगाया था दांव

खिलाड़ी बेेस प्राइस कितने में बिके वेंकटेश अय्यर (भारतीय) 02 करोड़ रुपये 07 करोड़ रुपये मंगेश यादव (भारतीय, अनकैप्ड) 30 लाख रुपये 5.2 करोड़ रुपये जैकब डफी (विदेशी, न्यूजीलैंड) 02 करोड़ रुपये 02 करोड़ रुपये जॉर्डन कॉक्स (विदेशी, इंग्लैंड) 75 लाख रुपये 75 लाख रुपये सात्विक देसवाल (भारतीय, अनकैप्ड) 30 लाख रुपये 30 लाख रुपये कनिष्क चौहान (भारतीय, अनकैप्ड) 30 लाख रुपये 30 लाख रुपये विहान मल्होत्रा (भारतीय, अनकैप्ड) 30 लाख रुपये 30 लाख रुपये विकी ओस्तवाल (भारतीय, अनकैप्ड) 30 लाख रुपये 30 लाख रुपये

IPL 2026 के लिए आरसीबी का पूरा स्क्वाड

रजत पाटीदार (कप्तान), अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जैकब बेथेल, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, क्रुणाल पंड्या, नुवान तुषारा, फिल साल्ट, रसिख डार सलाम, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, विराट कोहली, यश दयाल, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विकी ओस्तवाल।

