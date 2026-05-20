आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली सबसे पहली टीम थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब आखिरी मुकाबले में टीम का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होना है और जीत के साथ डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी नंबर 1 पर जगह पक्की कर सकती है। इसके बाद प्लेऑफ में टीम नजर आएगी और उससे पहले एक अच्छी खबर भी आरसीबी को मिल सकती है। टीम के धाकड़ ओपनर फिल साल्ट जल्द ही टीम के साथ वापस जुड़ सकते हैं।

ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक,फिल साल्ट इस हफ्के के अंत तक वापस भारत लौट सकते हैं। यानी 24 मई को लीग स्टेज की समाप्ति के बाद प्लेऑफ के लिए वह खेलने के लिए फिट नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में बाउंड्री लाइन के पास कैच लेने के प्रयास में वह चोटिल हो गए थे। तकरीबन एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है वह रिकवरी मोड पर हैं।

फिल साल्ट चोट के बाद वापस इंग्लैंड लौट गए थे। अब क्वालिफायर 1 मुकाबला जो 26 मई को होना है, उसके लिए आरसीबी का खेलना लगभग तय है। उस मैच तक टीम को साल्ट के फिट होने की उम्मीद है। इंजरी से पहले साल्ट बेहतरीन फॉर्म में थे और विराट कोहली के साथ उनकी जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया था। फिल साल्ट ने 6 मैचों में 33.67 की औसत से 202 रन बनाए थे।

जैकब बेथल ने किया निराश

फिल साल्ट की अनुपस्थिति में जैकब बेथल को मौका मिला था लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाए हैं। उन्होंने 7 मैचों में 13.7 की औसत से सिर्फ 96 रन ही बनाए हैं। ऐसे में साल्ट की मौजूदगी प्लेऑफ में आरसीबी के लिए बड़ा वरदान साबित हो सकती है। पिछले कुछ मैचों में टीम ने विराट कोहली की बल्लेबाजी के दम पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टॉप ऑर्डर में साल्ट की कमी लगातार आरसीबी को महसूस हुई है।

वैभव सूर्यवंशी सिर्फ इस गेंदबाज को नहीं लगा पाए छक्का; 12 गेंद में बनाए 2 रन, दो बार हुए आउट

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में एक से बढ़कर एक धाकड़ और वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों पर चौका-छक्का लगाया है। मगर एक ऐसा गेंदबाज भी है जिसने वैभव को परेशान किया और वह 12 गेंद पर सिर्फ 2 रन बना पाए। इसमें दो बार वह आउट भी हुए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





