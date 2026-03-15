आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज यश दयाल ने 2026 के सीजन से पहले एक नई शुरुआत की है। उन्होंने अचानक शादी करके सभी को हैरान कर दिया है। यश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से भी अपनी और अपनी पत्नी श्वेता की तस्वीर शेयर की थी। खास बात यह है कि पिछले साल उनके ऊपर दो बार रेप के आरोप भी लगे थे। अब उन्होंने एक प्राइवेट सेरेमनी में श्वेता के साथ सात फेरे लिए और शादी के पवित्र बंधन में बंध गए।

जानकारी के मुताबिक उनकी शादी 4 फरवरी को ही एक प्राइवेट समारोह में हो गई थी। इसमें उनके परिवार के लोग ही मौजूद थे। यश दयाल के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने जयपुर की 17 वर्षीय एक नाबालिग के साथ दो साल तक ब्लैकमेल करते हुए रेप किया। इस मामले में जयपुर के सांगानेर सदर थाने में यश दयाल के ऊपर FIR दर्ज है। वहीं गाजियाबाद की भी एक महिला ने भी उनके ऊपर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था।

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा उन्हें फिलहाल जनवरी में उन्हें अग्रिम जमानत मिली और इस फैसले का भी श्वेता पुंडीर (उनकी पत्नी) ने स्वागत किया था। इसके बाद यश दयाल ने हाईकोर्ट में एक अलग याचिका भी दाखिल की थी। अब उन्होंने गुपचुप शादी कर ली और इसकी जानकारी उन्होंने खुद शेयर की। आइए अब जानते हैं कि कौन हैं उनकी पत्नी श्वेता पुंडीर।

कौन हैं श्वेता पुंडीर?

श्वेता पुंडीर एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और व्लॉगर हैं। श्वेता दिल्लीकी रहने वाली हैं। इंस्टाग्राम पर उनके तकरीबन 6 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने इससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल लीजेंड्स लीग में भी ब्रॉडकास्टर्स के साथ काम किया था। उनका सोशल मीडिया पर तगड़ा फैनबेस है। इंस्टा बायो के मुताबिक श्वेता खुद को एक आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर और व्लॉगर बताती हैं।

यश दयाल अब आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए नजर आएंगे। उन्हें फ्रेंचाइजी ने इस सीजन के लिए 5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। उन्होंने 2022 में अपना आईपीएल डेब्यू गुजरात टाइटंस के लिए किया था। उसके बाद 2023 में रिंकू सिंह ने उनके एक ओवर में लगातार पांच छक्के लगाए थे और वह चर्चा में आए। फिर उस सीजन के बाद उन्होंने बेहतरीन वापसी की आरसीबी के लिए। फिर 2024 में उन्हें भारत और बांग्लादेश के बीच घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में पहली बार चुना गया लेकिन वह डेब्यू नहीं कर पाए।

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