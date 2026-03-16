विराट कोहली पिछले 18 साल से आरसीबी टीम का हिस्सा हैं और वो इस टीम के लिए कप्तानी भी कर चुके हैं। विराट फिलहाल टीम में बतौर बैटर खेलते हैं और इस वक्त आरसीबी की कमान रजत पाटीदार के हाथों में है। आरसीबी ने पहली बार 2025 में आईपीएल खिताब जीता था और अब ये टीम आईपीएल 2026 के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले कोहली ने इस टीम की ऑल-टाइम प्लेइंग इलेवन का चयन किया।
कोहली ने टीम में 6 बल्लेबाज, 5 गेंदबाजों को किया शामिल
आरसीबी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कोहली इस टीम की ऑल-टाइम प्लेइंग 11 चुनते नजर आ रहे हैं। विराट कोहली पिछले 18 साल में पहली बार इस टीम की प्लेइंग 11 चुनते नजर आए और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इस टीम का चयन किया जो काफी शानदार है। कोहली ने इस टीम में बतौर ओपनर खुद और क्रिस गेल को शामिल किया। उन्होंने तीसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स को रखा।
विराट कोहली ने इस टीम में चौथे नंबर पर केएल राहुल को रखा और कहा कि उन्होंने आरसीबी के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया था जबकि पांचवें नंबर पर उन्होंने टीम के मौजूदा कप्तान रजत पाटीदार को रखा। कोहली ने छठे नंबर पर दिनेश कार्तिक को जगह दी जो टीम के विकेटकीपर हैं तो वहीं उन्होंने इस टीम में तेज गेंदबाज के करूप में डेल स्टेन और हर्षल पटेल को जगह दी जबकि टीम में स्पिनर के रूप में अनिल कुंबले और युजलेंद्र चहल को शामिल किया।
कोहली ने चुनी आरसीबी की ऑल-टाइम प्लेइंग 11
क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, अनिल कुंबले, मिचेल स्टार्क, डेल स्टेन, युजवेंद्र चहल।
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