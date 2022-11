Gujarat Election: क्रिकेट-पॉलिटिक्स का कॉकटेल; राजनीत की पिच पर चमक चुके हैं ये क्रिकेटर्स, विराट कोहली का कप्तान रह चुका है यह डिप्टी सीएम

Cricketers turned politician: मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर गौतम गंभीर तक काफी ऐसे क्रिकेटर हुए हैं, जिन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया है। कुछ ऐसे भी हैं , जो क्रिकेट में असफल रहे पर राजनीति में सफल रहे।

Cricketers turned politician: नवजोत सिंह सिद्धू, गौतम गंभीर और अजहर क्रिकेट के बाद राजनीति में सफल रहे। (फाइल फोटो)

