हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर और सीएसके के दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना के ब्राह्मण वाले बयान पर खासा विवाद खड़ा हुआ था। अभी वो विवाद थमा ही नहीं था कि भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने भी ट्विटर पोस्ट के जरिए एक बयान दे डाला। जडेजा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘#RAJPUTBOY FOREVER. Jai hind’ । फिर क्या शुरू हो गया ट्विटर वॉर और कई लोग जडेजा को नसीहत भी दे रहे हैं।

जडेजा के इस ट्वीट के बाद कुछ लोग राजपूत होने का समर्थ कर रहे हैं तो कुछ लोग जडेजा से नाखुश हैं और उनको नसीहत भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘सर आप सभी के प्रेरणादायक हैं आपसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं करते हम।’ तो एक ने लिखा की अपनी जाति पर अहम होना ठीक है लेकिन राष्ट्र से ऊपर कोई जाति नहीं। ऐसे कई कमेंट्स लोग लगातार कर रहे हैं।

भारतीय ऑलराउंडर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर #RajputBoy ट्रेंड होने लगा है। ऐसे में हम कहे सकते हैं कि अभी रैना का विवाद थमा ही नहीं था कि जडेजा ने ये ट्वीट करके सोशल मीडिया यूजर्स को चर्चा का एक और विषय दे दिया है।

@imjadeja sir you’re inspiration of millions of people. We doesn’t expect this type of view from you. Cast, religion , colour doesn’t matter. Whatever but we always love you sir…

U may belong to any caste right from Kshatriya, Brahman, OBC or SC. Y only Raina or Jadeja you all should be proud of your caste.

But do remember our Religion & our nationalism should stand above all. Let’s not get divided by casteism better be united on Hinduism & nationalism.

— Piyush Singh (@PiyushTweets1) July 22, 2021