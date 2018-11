India vs West Indies, Ind vs WI ODI Series 2018: भारत-वेस्टइंडीज के बीच 5 वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज 1 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। इस सीरीज का यह पहला मुकाबला है जब कप्तान कोहली को पहली बार टॉस में शिकस्त का सामना करना पड़ा और वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि मेहमान टीम के इस निर्णय पर भारतीय गेंदबाजों ने पानी फेर दिया और पहले ही ओवर में भुवी ने भारत को सफलता दिलाई। वहीं, इसके बाद तो मानो विकेटों की पतझड़ सी शुरू हो गई है। एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में एक ऐसा भी दृश्य देखने को मिला जिसमें पहली बार धोनी रिव्यू सिस्टम थोड़ा फीका सा नजर आया, लेकिन जडेजा की जिद ने भारत को चौथी सफलता दिला दी है।

दरअसल इस मुकाबले के 16वें ओवर में जडेजा के हाथों में गेंद थी और हेटमायर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में इस ओवर के पांचवी गेंद सीधा जाकर हेटमायर के पैड में लगी और जडेजा ने जोर की अपील की लेकिन अंपायर को उनकी अपील में असर नहीं दिखा और उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में जडेजा ने धोनी की तरफ देखना शुरू किया लेकिन धोनी भी जडेजा की इस अपील पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जडेजा को पूरा यकीन था कि हेटमायर आउट हो गए हैं, ऐसे में कप्तान कोहली ने रिव्यू का इशारा किया और हेटमायर पवेलियन की ओर चल दिए। इस मुकाबले में अब तक भारतीय गेंदबाज कैरिबियाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी दिख रहे हैं और खबर लिखे जाने तक 57 के स्कोर पर विंडीज की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी।

Dhoni was not sure but Sir Jadeja says it's out. Jaddu supersedes Dhoni and it's hitting the stumps. A reluctant review pays off. pic.twitter.com/IXdINbkqQ7

— This is HUGE! (@ghanta_10) November 1, 2018