न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग इलेवन में रविंद्र जडेजा को जगह नहीं दी गई और वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया। आखिर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में टीम इंडिया के सहायक कोच सितांशु कोटक ने बताया। कोटक के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट ने वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी लाइन-अप और पिच की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुभवी ऑलराउंडर जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को चुना।

रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 से बाहर करने का कोटक ने बताया कारण

सितांशु कोटक ने बताया कि रविंद्र जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को इसलिए चुना गया क्योंकि न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज टॉम लैथम, डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स और रचिन रविंद्र मौजूद हैं। सुंदर की ऑफ-स्पिन उनके खिलाफ भारत के लिए एक उपयोगी विकल्प साबित हो सकती थी। इसलिए यह एक रणनीतिक फैसला था ना कि रविंद्र जडेजा की विदेशी परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता पर कोई संदेह।

सितांशु कोटक ने कहा कि कोटक ने सहा कि वाशी को इस वजह से चुना गया क्योंकि कीवी टीम की प्लेइंग इलेवन में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। भारत की पेस अटैक के बारे में बात करते हुए कोटक ने कहा कि हम एक संतुलित बॉलिंग आक्रमण चाहते थे जिसमें अलग-अलग तरह की खूबियां हों। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्लेइंग इलेवन का चयन करते समय टीम मैनेजमेंट ने पांचों दिनों की जरूरतों को ध्यान में रखा।

कोटक ने कहा कि जसप्रीत बुमराह और आकाश दीप को इसलिए चुना गया क्योंकि वे गेंद को स्विंग करा सकते हैं जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज गेंद को सीम कराने के साथ-साथ अतिरिक्त गति भी दे सकते हैं। सहायक कच ने आगे कहा कि दो गेंदबाज गेंद को अच्छे से स्विंग करा सकते हैं और दो गेंद को अच्छे से सीम करा सकते हैं साथ ही उनके पास गति भी है। जब आप प्लेइंग इलेवन चुनते हैं तो आप सभी दिनों के बारे में सोचते हैं।

पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर,

ध्रुव जुरैल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्ती बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।

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